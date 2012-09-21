''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma salonundaki 6 tutuksuz sanığın tutuklanmasına, 69 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.
Hakkında yakalama kararı çıkan sanıklar, önümüzdeki günlerde yakalanarak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacak.
Balyoz Davası'nda mahkeme heyeti, tüm tahliye taleplerini reddetti.
Tutuksuz 80 sanık hakkında yakalama kararı
Balyoz Davası’nda mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 80 sanık hakkında yakalama kararı çıkarttı. Mahkeme heyeti, duruşmada olan tutuksuz sanıkların ise tutuklanmasına karar verdi.
21 Eylül 2012 Cuma 18:25
''Balyoz Planı'' davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma salonundaki 6 tutuksuz sanığın tutuklanmasına, 69 sanık hakkında da yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.