Tutuklu komutanı göreve çağırdılar

364 askerin sanık olduğu Balyoz Davası'nın 250 tutuklu sanığından biri de emekli Kurmay Albay Kemal Dinçer. Dinçer, soruşturma kapsamonda 11 Şubat 2011 tarihinde tutuklandı.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre, Silivri Cezaevi'nde yatan emekli albaya, Suriye ile yaşanan gerilimden sonra 'sefer görev emri' çıkarıldı ve en kısa sürede Askerlik Şube Başkanlığı'na başvurup askeri birliğe gitmesi istendi.

Dinçer'in sefer görev emri talimatı, Boyabat Askerlik Şube Başkanlığı tarafından ev adresine gönderildi. Yazıyı alan emekli albayın eşi Zehra Dinçer, durumu avukatları Emin Emir'e bildirdi.

Tutuklu emekli albayın avukatı Emir, dün Boyabat Askerlik Şube Başkanlığı'na gönderdiği cevap yazısında şöyle dedi: ''İlgili şahıs kamuoyunda 'Balyoz' olarak bilinen, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasıyla ilgili olarak 11 Şubat 2011'de tuutklanmış olup, ne zaman tahliye edileceği meçhuldür.''