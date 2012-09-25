Türküler- Bozlaklar- Ağıtlar öksüz

Ana vatanımsın, baba yurdumsun,



Ozanlar diyarı şirin Kırşehir,



Uzak kaldım gurbet elde derdimsin,



Hasretin bağrımda derin Kırşehir.







Feleğin yazdığı kara yazıynan



Çok yürüdüm bağrımdaki sızıynan



Kara kaşlarıynan, kara gözüynen



Aşık etti beni birin Kırşehir



Gerçekten de "gönül" kelimesinin Ertaş'ın şahsi lügatinde çok özel bir yeri var. O adeta, tıpkı Yunus gibi, Hacı Bektaş-i veli gibi kendisini"gönüller yapmaya" adamış biri... "gönül"ün geçmediği türküsü yok dense yeri...



Şu garip halimden bilen işveli nazlım



Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen



Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm



Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen



Bir başka türküsünde:



Küstürdüm gönlümü güldüremedim



Baharım güz oldu yazım kış oldu



Gönüle yarini bulduramadım



Baharım güz oldu, yazım kış oldu



Diye dert yanar. Bir türküsünde babası Muharrem Ertaş'ı "gönül delisi" olarak niteler:



Sazını çalarken kendinden geçen



Gönülden gönüle kapılar açan



Aşkın dolusunu nefessiz içen



Gönül delisini neyledin dünya



Muharrem Babaya ağıt



Uzak yoldan geldim hasretim için



Hani nerde babam Muharrem nerde



Yaralı bülbülüm ses vermez niçin



Yüreği yanığım o kerem nerde



O garip gönüllüm, dertli bakışlım



Feleğin elinde sinesi taşlım



Yüreği yaralım, gözleri yaşlım



Gönül evi yıkık, viranım nerde



Fetholurdu feryadını dinleyen



Feryadı içinde derdin anlayan



Kuşlar gibi viranede ünleyen



Ecinnice deli boranım nerde



Okula gidemedim bu dert benimdi



Hemi benim derdim, hem babamındı



Hemi babam, hemi öğretmenimdi



Garibim dersimi verenim nerde



NEŞET ERTAŞ NEYLEDİN DÜNYA



Ay dost deyince yeri göğü inleten



Muharrem ustaydı bunu dinleten



Gönül kırmazıdı bilerekten, bilmeden



İnsan velisini neyledin dünya



Sazını çalarken kendinden geçen



Gönülden gönüle kapılar açan



Aşkın dolusunu nefessiz içen



Gönül delisini neyledin dünya



Garibim babamdı Muharrem Usta



Bilirim aşıktı sevdiği dosta "sazımın emaneti..." diyen en son nefeste



Sazın ulusunu neyledin dünya,

BAĞLAMAYLA İLKOKULDA TANIŞTI



Bağlama ve türkü deyince akla ilk gelen isimlerden Neşet Ertaş, 1938'de Kırşehir'de doğdu.



Çocukluğu Kırtıllar köyünde geçen Ertaş, müzikle babası saz ustası Muharrem Ertaş sayesinde ilkokul yıllarında tanıştı.



Önce keman, ardından bağlama çalmayı öğrendi. Babasıyla birlikte yörenin düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı.



Profesyonel müzik hayatına 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gidişiyle başladı.



İlk plağı "Neden Garip Ötersin Bülbül"ü işte bu yıllarda kaydetti. Çok sevilen plağın ardından yenileri geldi, konserler başladı.



Halk ozanı bir süre sonra yeniden İç Anadolu'ya döndü ve Ankara'ya yerleşti.



23 YIL SONRA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ



Sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin yanına, Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasreti de başlamış oldu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle yeniden ülkesinde sahneye döndü.



Gurbet yıllarında kendisine Erdoğan Atakar tarafından takılan "Bozkırın Tezenesi" lakabı halk ozanıyla adeta bütünleşti.



Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan 'devlet sanatçılığı' unvanını; "Halkın sanatçısı olarak kalmak, benim için en büyük mutluluk" diyerek geri çevirdi.



UNESCO tarafından "yaşayan insan hazinesi" kabul edilen Ertaş, İTÜ Devlet Konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görüldü.