Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Türkmen: ’’Şehirden gerekli desteği göremiyoruz’’

Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, kentten kulübe yeterince destek alamamaktan yakındı.

15 Eylül 2012 Cumartesi 13:55
Türkmen: ’’Şehirden gerekli desteği göremiyoruz’’
Orduspor'u büyük özveriyle çalışarak önceki sezon 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarma başarısını elde ettiklerini, geçen sezonda zor bütçelerle ligde kalmayı başardıklarını fakat kentteki işadamlarından yeterince destek alamadıklarına dikkat çeken Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, 2012-2013 sezonunda reklam ve destek veren firmalarıda taraftarla paylaştı. 

Orduspor'un hedefine ulaşması için başarılı bir kadro kurduklarını, dünyacı ünlü hoca Hector Cuper ile takımın başarıya ulaşacağını vurgulayan Başkan Türkmen, "40 milyon liralık bütçeyle Orduspor 300-400 milyon lira bütçeye sahip kulüplerle yarışıyor. Bütün bunlara rağmen biz yine de bize destek veren firmalara teşekkür ediyoruz. Daha önce kulübe destek verenleri yayınlayacağımızı söylemiştik. Bugün itibari ile reklam verip kombine desteği veren firmalarımızı liste halinde sunuyoruz. Şehirden Orduspor'a toplamda 1 milyon 214 bin liralık destek sağlandı. Orduspor hedefi Avrupa olan bir kulüptür. Bu hedefi başarmak için çok iyi bir ekibimiz var. Bunun gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. 

Taraftara mesaj

Taraftara da mesaj veren Başkan Nedim Türkmen, pazartesi günü 19 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacakları Kayserispor maçı için destek istedi. Sezon başında stadyum çiminin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarının dışarıda oynandığını da hatırlatan Türkmen "Maddi, manevi tüm imkanlarımızı bu sevda uğruna, Orduspor' u daha yükseğe taşıma adına bir an bile düşünmeden seferber ettik. Her zaman da etmeye hazırız. Elbette yönetimin tepesindeki adam olarak en doğru kararları vermek, en yararlı operasyonların düzenlenmesini sağlamak başlıca görevim, fakat bunların dışında ömrümde yalnızca Orduspor için yapabileceğim bir çok şeyi yapmaktan da hiç gocunmadım, gocunmayacağım. Enkaz edebiyatı yapmaya gerek duymadan yine de nereden, nereye geldiğimizi bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Bulunduğumuz platformda devlerle mücadele edebilmenin ne kadar zor olduğunu, maddi ve manevi açıdan savaşı sürdürebiliyor olmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu bir iş adamı olarak az çok tahmin edebileceğinizi düşünüyorum" diye konuştu. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim