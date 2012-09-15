Türkmen: ’’Şehirden gerekli desteği göremiyoruz’’

Orduspor'u büyük özveriyle çalışarak önceki sezon 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarma başarısını elde ettiklerini, geçen sezonda zor bütçelerle ligde kalmayı başardıklarını fakat kentteki işadamlarından yeterince destek alamadıklarına dikkat çeken Orduspor Başkanı Nedim Türkmen, 2012-2013 sezonunda reklam ve destek veren firmalarıda taraftarla paylaştı.





Orduspor'un hedefine ulaşması için başarılı bir kadro kurduklarını, dünyacı ünlü hoca Hector Cuper ile takımın başarıya ulaşacağını vurgulayan Başkan Türkmen, "40 milyon liralık bütçeyle Orduspor 300-400 milyon lira bütçeye sahip kulüplerle yarışıyor. Bütün bunlara rağmen biz yine de bize destek veren firmalara teşekkür ediyoruz. Daha önce kulübe destek verenleri yayınlayacağımızı söylemiştik. Bugün itibari ile reklam verip kombine desteği veren firmalarımızı liste halinde sunuyoruz. Şehirden Orduspor'a toplamda 1 milyon 214 bin liralık destek sağlandı. Orduspor hedefi Avrupa olan bir kulüptür. Bu hedefi başarmak için çok iyi bir ekibimiz var. Bunun gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.





Taraftara mesaj





Taraftara da mesaj veren Başkan Nedim Türkmen, pazartesi günü 19 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacakları Kayserispor maçı için destek istedi. Sezon başında stadyum çiminin yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarının dışarıda oynandığını da hatırlatan Türkmen "Maddi, manevi tüm imkanlarımızı bu sevda uğruna, Orduspor' u daha yükseğe taşıma adına bir an bile düşünmeden seferber ettik. Her zaman da etmeye hazırız. Elbette yönetimin tepesindeki adam olarak en doğru kararları vermek, en yararlı operasyonların düzenlenmesini sağlamak başlıca görevim, fakat bunların dışında ömrümde yalnızca Orduspor için yapabileceğim bir çok şeyi yapmaktan da hiç gocunmadım, gocunmayacağım. Enkaz edebiyatı yapmaya gerek duymadan yine de nereden, nereye geldiğimizi bir kez daha düşünmenizi istiyorum. Bulunduğumuz platformda devlerle mücadele edebilmenin ne kadar zor olduğunu, maddi ve manevi açıdan savaşı sürdürebiliyor olmanın ne kadar sıkıntılı olduğunu bir iş adamı olarak az çok tahmin edebileceğinizi düşünüyorum" diye konuştu.