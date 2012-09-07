Türkler Arena’yı doldurdu

Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika gibi yakın ülkelerden gelen gurbetçiler, saatler önce maçın oynandığı Amsterdam'daki Arena Stadı önünde toplanarak Türkiye lehine tezahüratlarda bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan gurbetçilerin şovuna Hollandalı taraftarlar da zaman zaman eşlik etti.





Biletler karaborsa





50 bin kişilik Arena Stadı'ndaki biletlerin tümü satılırken, Türk tarafların ise yaklaşık 17 bin 500 bilet aldığı belirtildi. Türklerin maça yoğun ilgileri maçtan günler öncesinde biletlerin tükenmesine yol açarken, taraftarlar biletlerin karaborsada yüksek fiyatlara satıldığını dile getirdiler.





Hollanda pasaportuna sahip bazı Türklerin ise maçı Hollandalı taraftar arasında izlerken, tribünlerin farklı kesimlerine asılan Türk bayrakları da dikkati çekti. Takımların sahaya ısınma için çıkmalarından itibaren tezahüratlarına başlayan gurbetçilerin, Galatasaray ve Fenerbahçe bayrakları da astıkları görüldü.





Maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı





Hafta içinde hayatını kaybeden Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyaroğlu ile Afyonkarahisar'daki patlamada şehit olanlar anısına maçtan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, A Milli Takımı futbolcuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.





Maçın başında başında seyircilere hitap eden her iki ülke Milli Takım kaptanları dostça bir karşılaşma olması temennisinde bulundu.





Meşale yakana ağır ceza





Maçta yapılan anonsta seyircilere takımlarını pozitif şekilde desteklemeleri istenirken, statta meşale yakılmasının yasak olduğu, yakanlara 18 ay, statlara giriş yasağı ve 400 avro ceza verileceğine dikkat çekildi.