Türkler, Anjelina Jolie için kuyruğa girdi!..

Ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie'nin, Türkiye ziyareti sırasında ünlü cerrah Prof. Dr. Yaman Tokat'a raporlarını gösterip, "Kurtarın beni" dediği iddia edildi. Dün çok sayıda vatandaş Tokat'ın çalıştığı hastaneyi arayarak, "Jolie'ye karaciğerimi bağışlamak istiyorum" dedi.

Gaziantep ve Kilis'teki kamplarda kalan Suriyeli göçmenleri ziyaret etmek için 13 Eylül'de Türkiye'ye gelen Hollywood'un ünlü ismi aktirist Angelina Jolie'nin Hepatit-C yüzünden karaciğerinin iflas ettiği iddiası Türk kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD'de yayımlanan tabloid gazete National Enquirer'in acil olarak ünlü aktrise karaciğer naklinin yapılmasını öne sürmesinin ardından Jolie ilgili bir iddia daha ileri sürüldü.

NASIL KURTULURUM DOKTOR:

Posta gazetesinde yer alan habere göre Amerikalı oyuncu, 13-14 Eylül'de yaptığı Türkiye ziyareti sırasında Ankara'da ünlü cerrah Prof. Dr. Yaman Tokat'la görüştü. Bir otelde gizlice gerçekleşen görüşmede Jolie, Tokat'a, "Hepatit-C yüzünden karaciğerimin iflas ettiğini ve yaşamam için acil organ nakli gerektiğini söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz?" diye sordu. Prof. Dr. Tokat da, oyuncuya "Nakil şart" yanıtını verdi.

TÜRKLER DEVREDE:

Büyük yankı uyandıran haberin ardından dünyaca ünlü cerrah Prof. Dr. Yaman Tokat'ın görev yaptığı Florence Nightingale Hastanesi'nde dün oldukça hareketli saatler yaşandı. Basın mensuplarının ulaşmaya çalıştığı Tokat konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, çok sayıda vatandaş hastaneyi arayarak haberin doğruluk payını sordu, "İddia doğru ise Angelina Jolie'ye karaciğerimi bağışlamak" istiyorum dedi. Hastanenin telefonlarına ünlü aktirise karaciğerini bağışlamak isteyenler sebebiyle uzun süre ulaşılamadı.

NAKİL ŞART:

Prof. Dr. Halis Akalın, Hepatit C'nin kan yoluyla geçmekle beraber, cinsel yolla, ustra, manikür aleti, dövme işleminde kullanılan delici kesici cihazlardan da bulaşabildiğine işaret ederek, Angelina Jolie için karaciğer naklinin şart olduğunu söyledi.