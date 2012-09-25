Türkiye'yi ekrana kilitleyen 2 kadın

15 sene önce eşlerini kaybettiler. Ancak, ortak kaderi vardı. Çünkü eşleri aynı kişiydi. Yıllar yıllar önce birbirlerine kuma olmuşlardı. Şimdi 90 yaşında olan Mineş Mandıralı kuma gelmeden önce Havva Mandıralı'ya haber gönderip kendisini isteyip istemediği bile sormuştu.. Büyük gelin izin verince de adamın telifini mecburiyetten kabul etmişti.. "Ömür Dediğin" programının sunucusu Zeliha İlhan Doymuş'a konuşan Karadeniz'in iki çilekeş kadınının röportajı Türkiye'yi adeta ekrana kilitledi. Mandırıla ailesine kuma olarak gelen 90 yaşındaki Mineş Nine'nin anlattıkları ..