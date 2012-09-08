Türkiye zirvede tamamladı

27. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası bugün yapılan final maçlarıyla sona ererken, Türk sporcular 5 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.





Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gençler kategorisinde gerçekleştirilen organizasyonda finalde 49 kiloda Muhammed Ünlü Özbek Murodjon Akhmadaliev'i, 52 kiloda Cengiz Onat Azerbaycanlı Tural Ahmadoni'yi, 60 kiloda Yasin Yılmaz Kazak Nametkerim Askhat'ı, 69 kiloda Osman Aydın, İhsan Erdoğan'ı ve 91 kiloda Furkan Yılmaz da Haydar Yanardağ'ı yenerek altın madalya kazandı.





Finalde rakiplerine kaybeden 56 kiloda Hakan Doğan, 69 kiloda İhsan Erdoğan, 81 kiloda Cem Kılıç ve 91 kiloda Haydar Yanardağ gümüş madalyanın sahibi olurken, 64 kiloda Osman Emre Kuzu, 75 kiloda Hasan Ali Şengül ile Ömer Dinçer ve 91 kiloda Yasin Yıldırım ise bronz madalya aldı.





Türkiye, organizasyonda 13 madalya ile takım halinde birinciliği elde ederken, Azerbaycan 7 madalya ile ikinci, Özbekistan da 5 madalya ile üçüncü oldu.





Federasyon Başkanı Gözgeç'in değerlendirmeleri





Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın çok verimli geçtiğini belirterek, ''Bu turnuva, 2016'da yapılacak olimpiyatlarda yarışacak kadronun çekirdeğini oluşturma açısından iyi bir test oldu. Ben bu turnuvaya böyle bakıyorum. Tabii ki madalya almak önemli. Alınan şampiyonluklar, hem federasyonumuz hem Türk boksu hem de gençlerimiz için itici bir güç oluyor'' dedi.





Federasyonda ilerleyen günlerde yapılacak seçimli olağan genel kurulla ilgili de konuşan Gözgeç, ''Seçimlerde hiçbir sıkıntımızın olacağını düşünmüyorum. Seçimin seviyeli ve spor ahlakına yakışır şekilde devam etmesini diliyorum. Arkadaşlarımızın aday olması da demokratik bir haktır. İnşallah hayırlısı olur'' ifadelerini kullandı.





Ahmet Cömert'in oğlu Attila Cömert ise güzel bir turnuva gerçekleştirdiklerini anlatarak, ''Boksseverlere böyle güzel maçlar seyrettirdiğimiz için çok mutluyuz. Ahmet Cömert Boks Turnuvası, çok önemli bir misyonu yürütüyor. Biz de Cömert ailesi olarak bundan dolayı gurur duyuyoruz. Umarım Türk ve dünya boksu için hayırlı olur'' diye konuştu.





Turnuva sonrasında Eyüp Gözgeç, eski federasyon başkanlarından Taşkın Konuralp, Ahmet Cömert'in eşi Ülker Cömert, oğlu Attila Cömert, kızı Nilgün Cömert, sunucu Orhan Ayhan, iş adamı Osman Kısakürek ve eski milli boksör Hüseyin Yıldırım'a, Türk boksuna katkılarından ötürü plaket verdi.