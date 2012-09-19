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Türkiye ve Polonya olmasa batardık

Türkiye FIAT CEO'su Sergio Marchionne, Avrupa'daki kriz nedeniyle İtalya'daki satışlarının çöktüğünü ve fabrikaların zararına çalıştığını belirtti.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:55
Türkiye ve Polonya olmasa batardık


Ve “Türkiye, Brezilya ve Polonya gibi genç ve dinamik ülkelerde üretimimiz olmasa batardık. Buradaki kazancımızla Fiat’ı İtalya’da ayakta tutuyoruz” dedi.


AVRUPA krizinden etkilenen İtalya’da Fiat ile Monti hükümeti arasında büyük bir gerginlik yaşanıyor. Fiat CEO’su Sergio Marchionne, İtalya’da yaşanan kriz nedeniyle satışların çöktüğüne dikkat çekerek, “Bu şartlarda İtalya’da ki fabrikaları kapatıp yurt dışına açılmalıyız” açıklaması yaptı. Bu açıklama Çalışma Bakanı Elsa Fomero’nun büyük tepkisine yol açtı. Fornero, Marchionne’den geniş kapsamlı bir rapor isteyerek, sendikalarla uzlaşmasını ve fabrikaların yurt dışına çıkartılmasının engellenmesini istedi.

25 bin kişi izne çıkarıldı

İtalyan  La Repubblica gazetesine konuşan Sergio Marchionne, İtalya’da son beş yılda otomobil satışlarının ortalama 1 milyon 100 bin düştüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “Amerikalı ortağımız Chrysler ile Brezilya, Polonya Türkiye gibi genç ve gelişen dinamik ülkelerde ki üretimim  istikrarımız olmasa batardık. Çünkü ulusal otomobil pazarı yıkıldı. İtalya’da ki fabrikalarımız zararına çalışıyor. Devletten içinde bulunduğumuz bu aşamada gereken desteği alamadık. 25 bin Fiat çalışanı yarı ücretle izne çıkardıldı. Geçtiğimiz Ağustos ayında sadece 16 bin 699 araç sattık. Bu rakam geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 20 daha az.”

Hükümet destek çıkmalı

Hükümetten sendikaların inatlarından vazgeçirmesini isteyen Marchionne, yapılan zamlar sonra benzinin Norveç’ten sonra en pahalı İtalya’da satıldığını da hatırlattı. Marchionne, “Bu arka arkaya yapılan zamlar otomobil alımlarını engelliyor. Bunun için yurtdışında ki fabrikalarda elde etiğimiz kazancımızla Fiat’ı İtalya’da ayakta tutmaya çalışacağız.  Ancak hükümet de eleştiri yerine bize destek çıkarsa işçilerimizi izne gönderme veya zorunlu çıkartma durumunu yaşamayız” dedi.

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