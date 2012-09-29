Türkiye, Suriye'ye nota verdi!

Suriye'de iç çatışmalar sürerken Akçakale yakınlarına düşen bomba olayını yakından takip ederek, Genelkurmay Başkanlığı'yla temas halinde olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'ye NOTA verildiğini söyledi.



"SINIRLARIMIZI KORUYACAK KUDRETTEYİZ!"



Türkiye'nin sınırlarını koruyacak kudrete sahip olduğunu belirten Davutoğlu, 'Akçakale'de ve diğer sınır boylarında alınması muhtemel bütün tedbirler alındı. Yapılması gereken çalışmalar yapıldı, Suriye'ye nota verildi. BM ve NATO bilgilendirildi. Sınıra yönelik ihlaller sürerken hem haklarımızı saklı tuttuğumuzu hem de haklarımızı kullandığımızın bilinmesini isterim. Türkiye, sınır boylarındaki durumu kontrol edecek kudrete sahiptir? diye konuştu.