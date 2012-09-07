Türkiye Şampiyonası’na merada hazırlanıyorlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü golf takımı, kurumun yakınlarındaki meralarda final karşılaşmalarına hazırlandı. Ardahanlı golf sporcuları, 8-10 Eylül tarihleri arasında minik erkekler, yıldız bayanlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışacak.





Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenecek final maçlarına 7 golfçü ile katılacaklarını belirtti.





Sporcuların son hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Dereci, ''Final için gençlerimiz son güne kadar antrenmanlarını yaptı. Kendilerine finalde başarılar diliyorum. İyi sonuçlar alacaklarından ümitliyim'' dedi.





Golf antrenörü Tarkan İli ise saha olmaması nedeniyle meralardaki çalışmanın kendilerini zorladığını, ancak bunun başarı için engel olmadığını söyledi.





Finallerde iddialı olduklarını belirten İli, ''İnşallah ekibimle birlikte hak ettiğimiz başarıyla döneceğiz. Bize bu süreçte destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz'' dedi.



