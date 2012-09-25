Türkiye-Romanya maçının biletleri satışa çıktı

Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile 12 Ekim 2012'de oynacağı 2014 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri internet üzerinden sadece "www.tff.org" adresinden ve belirlenen gişelerden satılacak.

Kategori fiyatları sırasıyla 20, 30 ve 50 TL olarak belirlenen biletlerden, Türkiye-Estonya karşılaşmasında olduğu gibi hizmet veya işlem bedeli alınmayacak. İnternetten alım yapan futbolseverlere biletleri, Sürat Kargo güvencesiyle ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Milli takım forması da satılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 2014 FIFA Dünya Kupası yolunda büyük önem taşıyan Türkiye-Romanya karşılaşması öncesi bir ilki daha gerçekleştirecek. TFF ve NIKE işbirliğiyle "www.tff.org" üzerinden Milli Takım forması satışı yapılacak. 60 TL'den Milli Takım formalarını alan futbolseverler, ücretsiz kargo fırsatından da yararlanacak.

Gişeden satışlar 5 Ekim'de

Türkiye-Romanya maçının oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nın gişelerinden bilet satışı 5 Ekim günü başlayacak. Gişeler 09:00-18:00, maç günü ise 09:00-21:15 saatleri arasında açık olacak.