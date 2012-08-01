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Türkiye’nin yüzünü boksörler güldürüyor

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye henüz madalya ile tanışamazken ülkenin yüzünü boksörler güldürüyor. Londra'da mücadele eden 6 boksörden 5'i 2. tur vizesi almayı başardı.

01 Ağustos 2012 Çarşamba 18:30
Türkiye’nin yüzünü boksörler güldürüyor
Londra'da olimpiyat oyunları heyecanı tüm heyecanıyla devam ederken Türk boksörler, elde ettikleri başarılı sonuçlarla dikkat çekmeyi başardı. Olimpiyat oyunlarına katılan 6 Türk boksöründen 5'i 2. tura yükselirken, sadece 1 boksörümüz ilk tur sonunda Londra'ya veda etti. 

Türkiye'yi Londra'da temsil eden boksörlerden Ferhat Pehlivan, Fatih Keleş, Yakup Şener, Adem Kılıççı ve Bahram Muzaffer yollarına devam ederken, Selçuk Eker olimpiyat oyunları macerasını noktaladı. 

Çeyrek final için ringe çıkacaklar

Boksta 2. tura yükselen 5 boksör, çeyrek finale kalabilmek için ringe çıkacak. 

49 kiloda mücadele eden Ferhat Pehlivan, 1. turda Trinidad Tobagolu Carlos Suarez'i 16-6 mağlup ederek, 2. tura yükseldi. Ferhat Pehlivan, 2. turda 4 Ağustos Cumartesi 22.45'te, Mısır'dan Ramy Elawady ile çeyrek finale yükselebilmek için karşılaşacak. 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi boksta temsil eden 60 kilo boksörümüz Fatih Keleş, Cezayirli Abdelkader Chadi'yi 15-8 yenerek 2. tura yükseldi. Fatih Keleş, 2. turda Litvanyalı Evaldas Petrauskas ile 2 Ağustos Perşembe 22.45'de, çeyrek finale yüksebilmek için ringe çıkacak. 

64 kilo boksörümüz Yakup Şener, 1. turda Kamerunlu Serge Ambomo'yu 19-10 mağlup ederek, 2. tura yükseldi. Yakup Şener, 2. turda Özbekistan'dan Uktamjon Rahmonov ile 4 Ağustos 16.45'te karşı karşıya gelecek. 

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi boksta temsil eden 75 kilo boksörümüz Adem Kılıççı, Türkmen rakibi Nursahat Pazziyev'i 14-7 yenerek 2. tura yükseldi. Adem Kılıççı, 2. turda Sırp Aleksandar Drenovak ile 2 Ağustos Perşembe gecesi 00.00'da mücadele edecek. 

81 kiloda mücadele eden boksörümüz Bahram Muzaffer ise ilk turu maç yapmadan geçti. Boksörümüz, 2. Turda İranlı Ehsan Rouzbahani mücadelesinin galibiyle 4 Ağustos Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 00.45'te karşı karşıya gelecek.
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