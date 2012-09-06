Türkiye’nin Dünya Kupası macerası

Türk Milli Futbol Takımı, 89 yıllık tarihinde daha önce Dünya Kupası finallerine sadece 2 kez katılabildi.





1950'deki finallere ''masraflı olacağı'' gerekçesiyle katılmayan Türkiye, 1954'de ise Franco adlı İtalyan çocuğun çektiği kura sonucu finallere gitti.





1930 yılında Uruguay'da başlayan Dünya Kupası heyecanına, ilk kez 1950 Dünya Kupası Finalleri için ortak olan Türkiye, Avusturya'ya iki maçta da yenilmesine karşın, bu ülkenin finallere katılmama kararı alması üzerine, finallerde mücadele etme şansını yakaladı. Ancak Türkiye de FIFA'nın gösterdiği rakip olan Suriye'yi 7-0 yenmesine karşın, ''masraflı olacak'' gerekçesiyle Brezilya'daki finallere katılmaktan vazgeçti.





Franco'nun uğuru ve 1954 İsviçre





(A) Milli Futbol Takımı'nın katıldığı ilk Dünya Kupası, 1954'te İsviçre'de düzenlenen finaller oldu.





Elemelerde İspanya'ya ilk maçta 4-1 yenilen, ikinci maçı 1-0 kazanan Türkiye, statü gereği tarafsız sahada (Roma) yapılan üçüncü maç 2-2 sonuçlanınca, iş kuraya kaldı. Franco adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.





Finallerde, ilk maçında Almanya'ya 4-1 yenilen (A) Milli Futbol Takımı, Güney Kore'yi 7-0 yenmeyi başardı. Kurallar gereği bir kez daha Almanya ile karşılaşan Milli Takım, 7-2'lik yenilgiyle 1954 Dünya Kupası Finalleri'ne veda etti.





Asyalı Türkiye'ye ''Hayır''





Türkiye, bir sonraki Dünya Kupası mücadelesine, FIFA'nın, maçlarını Asya grubunda oynatmak istemesi üzerine katılmadı.





Avrupa grubunda yer almakta ısrarlı olan Türkiye, FIFA'yı protesto ederek, İsveç 1958 elemelerinde yer almadı.





Başarısız dönem





1962 yılında Şili'de yapılan Dünya Kupası için elemelerde yeniden Avrupa grubunda mücadele eden (A) Milli Futbol Takımı, Norveç'i iki maçta da yenmesine karşın, Sovyetler Birliği'ne iki maçta da yenilince, final umutlarını tüketti.





İngiltere 1966 ve Meksika 1970 finalleri için elemelerde başarısız sonuçlar alan Türkiye, Almanya 1974 Dünya Kupası elemelerinde, İtalya'nın ardından grubunda ikinci olabildi.





Ay-yıldızlı ekip, Arjantin 1978, İspanya 1982 ve Meksika 1986 elemelerinde de umduğunu bulamadı.





1990 Finalleri ''kıl payı'' kaçtı





Türkiye, 1990 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma şansını son maçta elinden kaçırdı.





Sovyetler Birliği, Avusturya, Doğu Almanya ve İzlanda ile aynı grupta yer alan Türkiye, Sovyetler Birliği ile deplasmanda oynadığı son maçına final vizesi umuduyla çıktı. Bu maçı 2-0 kaybeden Türkiye, grupta 3. olurken, Sovyetler Birliği ve Avusturya, ilk iki sırayı alarak finallerde mücadele etme hakkını kazandı.





(A) Milli Futbol Takımı, ABD 1994 ve Fransa 1998 Dünya Kupaları elemelerinde de amacına ulaşamadı.





Avusturya ile 1950'nin rövanşı





(A) Milli Futbol Takımı, 1950 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını elde eden ancak çekilerek bu şansını o zaman Türkiye'ye bırakan Avusturya ile, 2002 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda bir kez daha karşı karşıya geldi.





Avusturya'nın yarım asır önceki vizesine rağmen, ekonomik açıdan Brezilya'daki finallere katılmaktan son anda vazgeçen Türkiye, play-off baraj maçlarında bu kez rakibini 1-0 ve 5-0'lık skorlarla yenerek, 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 17. Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını kazandı.





2002'de tarihi başarı





(A) Milli Futbol Takımı, Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 2002 yılındaki 17. Dünya Kupası Finalleri'nde tarihi bir başarıya imza attı.





Milliler, 48 yıl sonra katıldıkları finallerde Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile aynı grupta yer aldı. Gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, Kosta Rika ile 1-1 berabere kalıp, son maçta Çin'i 3-0 yenerek gruptan averajla çıkmayı başardı.





İkinci turda ev sahibi ülkelerden Japonya'yı 1-0 yenmeyi başaran milliler, çeyrek finalde de Senegal'ı ''altın gol''le 1-0 geçerek yarı finale çıktı. Yarı finalde yine Brezilya ile eşleşen ve 1-0 yenilen Türkiye, final şansını kaçırırken, üçüncülük maçında diğer ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenip, tarihsel bir başarıyla üçüncülüğü elde etti.





2006'ya İsviçre freni





Türkiye, 2006 yılında Almanya'da düzenlenen 18. Dünya Kupası Finalleri'ne ise baraj maçlarında İsviçre'ye takılarak katılamadı.





Ay-yıldızlı ekip, deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenildiği İsviçre karşısında, İstanbul'daki olaylı maçı 4-2 kazanmasına rağmen, gol averajıyla final biletini kaçırdı.





2010'da büyük düş kırıklığı





(A) Milli Futbol Takımı, 2010 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde organize edilen 19. Dünya Kupası'na, eleme grubunda ilk 2'ye giremeyerek katılamadı.





Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın birinci olduğu grubu Bosna-Hersek'in ardından sürpriz biçimde üçüncü sırada tamamlayarak, büyük hayal kırıklığı yaşattı.





Dünya Kupası macerası





(A) Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme grubu ve finallerdeki performans tablosu şöyle:





Yıl Tur Derece O G B M A Y





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1930 Katılmadı - - - - - - -





1934 Çekildi - - - - - - -





1938 Katılmadı - - - - - - -





1950 Çekildi - - - - - - -





1954 1. Tur - 3 1 0 2 10 11





1958 Çekildi - - - - - - -





1962 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1966 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1970 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1974 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1978 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1982 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1986 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1990 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1994 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





1998 Elemeleri geçemedi - - - - - - -





2002 Yarı final 3. 7 4 1 2 10 6





2006 Play-Off'ta elendi - - - - - - -





2010 Elemeleri geçemedi - - - - - - -