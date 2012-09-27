Türkiye Kupası’nda tur tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının dışındaki maçların tarihlerini belirledi.





Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu sezon ''Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor'' sloganıyla düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları 30-31 Ekim ve 1 Kasım, 4. tur müsabakaları 27-28-29 Kasım, 5. tur müsabakaları da 11-12-13 Aralık'ta oynanacak.





Gruplarda ise 1. maçlar 18-19-20 Aralık 2012, 2. maçlar 12-13-14 Ocak 2013, 3. maçlar 15-16-17 Ocak 2013, 4. maçlar 22-23-24 Ocak 2013, 5. maçlar 29-30-31 Ocak 2013 ve son maçlar da 26-27-28 Şubat 2013 tarihleri arasından belirlenecek günlerde yapılacak.





Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final karşılaşmalarının tarihleri daha sonra açıklanacak.