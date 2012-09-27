Türkiye Kupası’nda 30 maç tamamlandı

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Ankara Demirspor-Sanica Boru Elazığspor...............(0 - 1)
Denizlispor-Dardanelspor..............................(1 - 2)
Bandırmaspor-Kilimli Belediyespor.....................(1 - 0)
Balıkesirspor-İskenderunspor 1967.....................(4 - 0)
Muğlaspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor.....................(2 - 3)
Fethiyespor-Cizre Basraspor...........................(5 - 0)
Turgutluspor-Belediye Bingölspor......................(1 - 0)
Arsinspor-Bucaspor....................................(4 - 2)
Boluspor-Yimpaş Yozgatspor............................(1 - 2)
Manisaspor-Kayseri Şekerspor..........................(3 - 1)(uzatmada)
Karaman Belediyespor-Bozüyükspor......................(1 - 2)
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü.......(2 - 0)
Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor..................(2 - 1)
Batman Petrolspor-Körfez Futbol Kulübü................(2 - 1)
Kızılcahamamspor-Kütahyaspor..........................(1 - 0)
Tepecikspor-Beylerbeyispor............................(3 - 0)
Polatlı BUGSAŞ Spor-Silivrispor.......................(2 - 1)
Uşak Belediyespor-Denizli Belediyespor................(1 -10)
Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor.........................(1 - 2)
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor...........................(0 - 3)
Tokatspor-Hatayspor...................................(3 - 2)
Anadolu Selçukluspor-Pendikspor.......................(1 - 2)
İskenderun Demir Çelik Spor-Ofspor....................(2 - 3)
Eyüpspor-Ünyespor.....................................(3 - 2)(uzatmada)
İnegölspor-Giresunspor................................(0 - 2)
Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer.............................(0 - 2)
Çamlıdere Şekerspor-İstanbul Güngörenspor.............(1 - 2)
Gaziosmanpaşa-Bayrampaşa..............................(0 - 1)(uzatmada)
Çankırıspor-Nazilli Belediyespor......................(1 - 2)
Trabzon Kanuni Futbol Kulübü-Sivasspor................(0 - 3)
Kupada bu akşam saat 18.00'de Göztepe-Gölcükspor ve Adanaspor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile saat 20.30'da da Mersin İdmanyurdu-Siirtspor karşılaşmaları oynanacak.