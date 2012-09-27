Türkiye Kupası’nda 30 maç tamamlandı

Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Ankara Demirspor-Sanica Boru Elazığspor...............(0 - 1)





Denizlispor-Dardanelspor..............................(1 - 2)





Bandırmaspor-Kilimli Belediyespor.....................(1 - 0)





Balıkesirspor-İskenderunspor 1967.....................(4 - 0)





Muğlaspor-TKİ Tavşanlı Linyitspor.....................(2 - 3)





Fethiyespor-Cizre Basraspor...........................(5 - 0)





Turgutluspor-Belediye Bingölspor......................(1 - 0)





Arsinspor-Bucaspor....................................(4 - 2)





Boluspor-Yimpaş Yozgatspor............................(1 - 2)





Manisaspor-Kayseri Şekerspor..........................(3 - 1)(uzatmada)





Karaman Belediyespor-Bozüyükspor......................(1 - 2)





Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü.......(2 - 0)





Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor..................(2 - 1)





Batman Petrolspor-Körfez Futbol Kulübü................(2 - 1)





Kızılcahamamspor-Kütahyaspor..........................(1 - 0)





Tepecikspor-Beylerbeyispor............................(3 - 0)





Polatlı BUGSAŞ Spor-Silivrispor.......................(2 - 1)





Uşak Belediyespor-Denizli Belediyespor................(1 -10)





Kahramanmaraşspor-Sakaryaspor.........................(1 - 2)





Alanyaspor-Yeni Malatyaspor...........................(0 - 3)





Tokatspor-Hatayspor...................................(3 - 2)





Anadolu Selçukluspor-Pendikspor.......................(1 - 2)





İskenderun Demir Çelik Spor-Ofspor....................(2 - 3)





Eyüpspor-Ünyespor.....................................(3 - 2)(uzatmada)





İnegölspor-Giresunspor................................(0 - 2)





Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer.............................(0 - 2)





Çamlıdere Şekerspor-İstanbul Güngörenspor.............(1 - 2)





Gaziosmanpaşa-Bayrampaşa..............................(0 - 1)(uzatmada)





Çankırıspor-Nazilli Belediyespor......................(1 - 2)





Trabzon Kanuni Futbol Kulübü-Sivasspor................(0 - 3)





Kupada bu akşam saat 18.00'de Göztepe-Gölcükspor ve Adanaspor-Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile saat 20.30'da da Mersin İdmanyurdu-Siirtspor karşılaşmaları oynanacak.