Türkiye Kupası kuraları çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilecek Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekilişine 3. Lig'de yer alan 54 takım ile profesyonel liglerde temsilcisi olmayan illerden 32 Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı katılacak.
Türkiye Kupası 1. tur müsabakaları, bölgesel olarak oluşturulacak gruplarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Bu sezon Türkiye Kupası, 81 ili temsilen toplam 156 takımın katılımıyla ve ''Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor'' sloganıyla oynanacak.