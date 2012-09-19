Türkiye Kupası başladı

Futbolda Türkiye Kupası mücadelesi, 1. eleme turu maçlarıyla başladı.
Alınan sonuçlar ve yarın (20 Eylül) oynanacak karşılaşmalar şöyle:
İstanbulspor-Fatih Karagümrük............................( 1 - 0 )
Anadolu Üsküdar 1908 Spor-Ümraniyespor...................( 0 - 2 )
Gebzespor-Gölcükspor.....................................( 2 - 3 )
Darıca Gençlerbirliği-Derince Belediyespor...............( 3 - 0 )
OYAK Renaultspor-Orhangazispor...........................( 0 - 1 )
Altınordu-Menemen Belediyespor...........................( 0 - 1 )
Aydınspor 1923-Bergama Belediyespor......................( 2 - 0 )
Sandıklıspor-Emrespor....................................( 0 - 1 )
Hacettepe-Keçiörengücü...................................( 1 - 2 )
Arsinspor-Pazarspor......................................( 2 - 1 )
İskenderunspor 1967-Adıyamanspor.........................( 4 - 0 )
Kahramanmaraş Belediyespor-Kırıkhanspor..................( 1 - 2 )
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Belediyespor...( 4 - 0 )
Belediye Bingölspor-Diyarbakırspor.......................( 3 - 1 )
Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Beşikdüzüspor............( 3 - 1 )
Çerkezköyspor-Sancaktepe Belediyespor....................( 0 - 1 )
Kocaelispor-Beyköy Belediyespor..........................( 1 - 0 )
Altınova Belediyespor-Dardanelspor.......................( 0 - 2 )
Beylerbeyi-Edirnespor Gençlik............................( 4 - 2 )
Kütahyaspor-Bursa Nilüferspor............................( 1 - 0 )
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Tekirova Belediyespor.........( 1 - 2 )
Manavgat Evrensekispor-Muğlaspor.........................( 0 - 1 )
Uşak Belediyespor-Afyonkarahisarspor.....................( 8 - 0 )
Çorum Belediyespor-Yeni Amasyaspor.......................( 4 - 1 )
Kastamonuspor-Ayancıkspor................................( 4 - 1 )
Kilimli Belediyespor-Bartınspor..........................( 3 - 0 )
Kırşehir Köy Hizmetleri-Yimpaş Yozgatspor................( 0 - 3 )
Kayseri Şekerspor-MKE Kırıkkalespor......................( 4 - 1 )
Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik................( 5 - 1 )
Niğde Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor...................( 1 - 0 )
Arhavispor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü..................( 0 - 1 )
Erzincanspor-Dersimspor..................................( 3 - 4 )
Kadirlispor-Kilis Belediyespor...........................( 6 - 1 )
Ardahanspor-Patnos Gençlik Spor..........................( 1 - 4 )
Karsspor-Iğdır Üniversitesi..............................( 0 - 2 )
Belediye Vanspor-Tatvan Gençlerbirliği...................( 2 - 0 )
Siirtspor-Muş Ovasıspor..................................( 3 - 0 )
Cizre Basraspor-Mardinspor...............................( 3 - 0 )
Batman Petrolspor-Hakkari Zapspor........................( 7 - 0 )
Gümüşhanespor-Bayburt Grup Özel İdare....................( 5 - 4 )
Kupada yarın (20 Eylül) Maltepespor-Silivrispor, Çorumspor-Ankara Demirspor ve Erzincan Refahiyespor-Sivas Dört Eylül Belediyespor maçları oynanacak.