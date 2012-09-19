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Türkiye Kupası başladı

Türkiye Kupası, ilk tur maçlarıyla başladı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 20:25
Türkiye Kupası başladı
Futbolda Türkiye Kupası mücadelesi, 1. eleme turu maçlarıyla başladı. 

Alınan sonuçlar ve yarın (20 Eylül) oynanacak karşılaşmalar şöyle: 

İstanbulspor-Fatih Karagümrük............................( 1 - 0 )

Anadolu Üsküdar 1908 Spor-Ümraniyespor...................( 0 - 2 )

Gebzespor-Gölcükspor.....................................( 2 - 3 )

Darıca Gençlerbirliği-Derince Belediyespor...............( 3 - 0 )

OYAK Renaultspor-Orhangazispor...........................( 0 - 1 )

Altınordu-Menemen Belediyespor...........................( 0 - 1 )

Aydınspor 1923-Bergama Belediyespor......................( 2 - 0 )

Sandıklıspor-Emrespor....................................( 0 - 1 )

Hacettepe-Keçiörengücü...................................( 1 - 2 )

Arsinspor-Pazarspor......................................( 2 - 1 )

İskenderunspor 1967-Adıyamanspor.........................( 4 - 0 )

Kahramanmaraş Belediyespor-Kırıkhanspor..................( 1 - 2 )

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Belediyespor...( 4 - 0 )

Belediye Bingölspor-Diyarbakırspor.......................( 3 - 1 )

Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Beşikdüzüspor............( 3 - 1 )

Çerkezköyspor-Sancaktepe Belediyespor....................( 0 - 1 )

Kocaelispor-Beyköy Belediyespor..........................( 1 - 0 )

Altınova Belediyespor-Dardanelspor.......................( 0 - 2 )

Beylerbeyi-Edirnespor Gençlik............................( 4 - 2 )

Kütahyaspor-Bursa Nilüferspor............................( 1 - 0 )

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Tekirova Belediyespor.........( 1 - 2 )

Manavgat Evrensekispor-Muğlaspor.........................( 0 - 1 )

Uşak Belediyespor-Afyonkarahisarspor.....................( 8 - 0 )

Çorum Belediyespor-Yeni Amasyaspor.......................( 4 - 1 )

Kastamonuspor-Ayancıkspor................................( 4 - 1 )

Kilimli Belediyespor-Bartınspor..........................( 3 - 0 )

Kırşehir Köy Hizmetleri-Yimpaş Yozgatspor................( 0 - 3 )

Kayseri Şekerspor-MKE Kırıkkalespor......................( 4 - 1 )

Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik................( 5 - 1 )

Niğde Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor...................( 1 - 0 )

Arhavispor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü..................( 0 - 1 )

Erzincanspor-Dersimspor..................................( 3 - 4 )

Kadirlispor-Kilis Belediyespor...........................( 6 - 1 )

Ardahanspor-Patnos Gençlik Spor..........................( 1 - 4 )

Karsspor-Iğdır Üniversitesi..............................( 0 - 2 )

Belediye Vanspor-Tatvan Gençlerbirliği...................( 2 - 0 )

Siirtspor-Muş Ovasıspor..................................( 3 - 0 )

Cizre Basraspor-Mardinspor...............................( 3 - 0 )

Batman Petrolspor-Hakkari Zapspor........................( 7 - 0 )

Gümüşhanespor-Bayburt Grup Özel İdare....................( 5 - 4 )

Kupada yarın (20 Eylül)  Maltepespor-Silivrispor, Çorumspor-Ankara Demirspor ve Erzincan Refahiyespor-Sivas Dört Eylül Belediyespor maçları oynanacak.   



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