Türkiye Kupası 2.tur kura çekimi yarın yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur kura çekimi yarın saat 11.00'de Olimpiyatevi'nde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakaları 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.





2012 - 2013 Sezonu Türkiye Kupası Statüsü gereğince 2. Tur müsabakalarına; 1. Tur müsabakaları neticesinde tur atlayan 43 takımın yanı sıra, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılanların dışındaki Akhisar Belediyespor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, İstanbul BBSK, Kardemir D.Ç. Karabükspor, Kasımpaşaspor, Kayserispor, Medical Park Antalyaspor, Mersin İdman Yurdu, Orduspor, Sanica Boru Elazığspor, Sivasspor katılacak.





Kura çekilişine katılacak diğer takımlar ise şöyle:





PTT 1. Lig'den 1461 Trabzon, Adana Demirspor, Adanaspor A.Ş., Boluspor, Bucaspor, Denizlispor, Gaziantep B.Ş. Bld. Spor, Göztepe, Kartalspor, Karşıyaka,Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Şanlıurfaspor.





Spor Toto 2. Lig'den Alanyaspor, Altay, Anadolu Selçukluspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Bayrampaşa, Bozüyükspor, Denizli Belediyespor, Eyüpspor, Fethiyespor, Gaziosmanpaşa, Giresunspor, Hatayspor, İnegölspor, İskenderun Demir Çelikspor, İstanbul Güngörenspor, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Kızılcahamamspor, Körfez Futbol Kulübü, Nazilli Belediyespor, Ofspor, Pendikspor, Polatlı Bugsaşspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Tarsus İdman Yurdu, Tepecikspor, Tokatspor, Turgutluspor, Yeni Malatyaspor, Çamlıdere Şekerspor, Çankırıspor ve Ünyespor kulüpleri katılacak.



































































