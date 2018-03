Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur Müsabakaları kuraları çekildi.





Kura çekilişi öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, "Türkiye'yi kucaklayan bir banka olan Ziraat Bankası'nın Türkiye Kupası'na sponsor olmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Futbolun; sevgi, barış ve kardeşlik kaynağı olmasını istediklerini ifade eden Özerten, "Şehitlerimizin arkasından, her hafta maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı vermekten dolayı çok üzülüyoruz. Bu ülkenin insanları olarak, hep birlikte omuz omuza mücadele verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu acılar da sona erer. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.





2. Tur kura çekilişine 108 takımın katılacağını kaydeden Özerten, karşılaşmaların 25, 26, 27 Eylül tarihlerinde; 3. Tur müsabakalarının ise 31 Ekim'de oynanacağını belirtti.





Özerten'in konuşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları kuralarının çekilişine geçildi. Kura çekilişine; 1. Tur müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den 13, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 34 takım katıldı.





Bu arada 19 Eylül tarihinde oynanan Kadirlispor-Kilis Belediyespor karşılaşmasında cezalı oyuncunun görev alması nedeniyle, PFDK'nın kararının bekleneceği ve her iki takımın da, tek bir takımla eşleşecek şekilde kuraya katıldıkları kaydedildi.





Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri şöyle:





K. Maraşspor - Sakaryaspor





Alanyaspor - Yeni Malatyaspor Tokatspor - Hatayspor





Anadolu Selçukluspor - Pendikspor





İskenderun DÇ Spor - Ofspor





Eyüpspor - Ünyespor





İnegölspor - Giresunspor





Tarsus İdmanyurdu - Sarıyer





Çamlıdere Şekerspor - Güngörenspor





Gaziosmanpaşa - Bayrampaşa





Çankırıspor - Nazilli Belediyespor





KDÇ Karabükspor - Gümüşhanespor





Sancaktepe BLD Spor - Kayserispor





Bandırmaspor - Kilimli BLD Spor





Çorum BLD Spor - Adana Demirspor





Balıkesirspor - İskenderunspor 1967





Muğlaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor





Fethiyespor - Cizre Basraspor





Niğde BLD Spor - Beşiktaş Ankaragücü - Iğdır Üniversitesi Spor





Orhangazispor - İstanbul BBSK





Turgutluspor - Belediye Bingölspor





Ümraniyespor - Kayseri Erciyesspor





Adanaspor - Erzurum Büyüşehir Belediyespor





Tekirova BLD Spor - Altay





1461 Trabzon - Belediye Vanspor





İstanbulspor - Kasımpaşa





Denizlispor - Dardanelspor Arsinspor - Bucaspor





Boluspor - Yimpaş Yozgatspor Kastamonuspor - Orduspor





Manisaspor - Kayseri Şekerspor





Kadirlispor / Kilis Bld. Spor - Şanlıurfaspor





Medical Park Antalyaspor - Menemen Bld. Spor





Karaman BLD Spor - Bozüyükspor





Samsunspor - Sivas 4 Eylül BLD Spor





Ankara Demirspor - Sanıca Boru Elazığspor





Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü





Gençlerbirliği Haberleri'>Darıca Gençlerbirliği - Kırklarelispor





Mersin İdmanyurdu - Siirtspor





Batman Petrolspor - Körfez Futbol Kulübü





Kızılcahamamspor - Kütahyaspor





Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor - Çaykur Rizespor Göztepe - Gölcükspor





Patnos Gençlik Spor - Kartalspor





Torku Konyaspor - Trabzon Kanuni Tepecikspor - Beylerbeyispor





Dersimspor - Gençlerbirliği





Gaziantepspor - Emrespor





Kocaelispor - Karşıyaka





Polatlı Bugsasşpor - Silivrispor





Uşak BLD Spor - Denizli Belediyespor





Akhisar Belediyespor - Aydınspor 1923