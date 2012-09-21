Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur Müsabakaları kuraları çekildi.
Kura çekilişi öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, "Türkiye'yi kucaklayan bir banka olan Ziraat Bankası'nın Türkiye Kupası'na sponsor olmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Futbolun; sevgi, barış ve kardeşlik kaynağı olmasını istediklerini ifade eden Özerten, "Şehitlerimizin arkasından, her hafta maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı vermekten dolayı çok üzülüyoruz. Bu ülkenin insanları olarak, hep birlikte omuz omuza mücadele verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu acılar da sona erer. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.
2. Tur kura çekilişine 108 takımın katılacağını kaydeden Özerten, karşılaşmaların 25, 26, 27 Eylül tarihlerinde; 3. Tur müsabakalarının ise 31 Ekim'de oynanacağını belirtti.
Özerten'in konuşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları kuralarının çekilişine geçildi. Kura çekilişine; 1. Tur müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den 13, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 34 takım katıldı.
Bu arada 19 Eylül tarihinde oynanan Kadirlispor-Kilis Belediyespor karşılaşmasında cezalı oyuncunun görev alması nedeniyle, PFDK'nın kararının bekleneceği ve her iki takımın da, tek bir takımla eşleşecek şekilde kuraya katıldıkları kaydedildi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri şöyle:
K. Maraşspor - Sakaryaspor
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor Tokatspor - Hatayspor
Anadolu Selçukluspor - Pendikspor
İskenderun DÇ Spor - Ofspor
Eyüpspor - Ünyespor
İnegölspor - Giresunspor
Tarsus İdmanyurdu - Sarıyer
Çamlıdere Şekerspor - Güngörenspor
Gaziosmanpaşa - Bayrampaşa
Çankırıspor - Nazilli Belediyespor
KDÇ Karabükspor - Gümüşhanespor
Sancaktepe BLD Spor - Kayserispor
Bandırmaspor - Kilimli BLD Spor
Çorum BLD Spor - Adana Demirspor
Balıkesirspor - İskenderunspor 1967
Muğlaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor
Fethiyespor - Cizre Basraspor
Niğde BLD Spor - Beşiktaş Ankaragücü - Iğdır Üniversitesi Spor
Orhangazispor - İstanbul BBSK
Turgutluspor - Belediye Bingölspor
Ümraniyespor - Kayseri Erciyesspor
Adanaspor - Erzurum Büyüşehir Belediyespor
Tekirova BLD Spor - Altay
1461 Trabzon - Belediye Vanspor
İstanbulspor - Kasımpaşa
Denizlispor - Dardanelspor Arsinspor - Bucaspor
Boluspor - Yimpaş Yozgatspor Kastamonuspor - Orduspor
Manisaspor - Kayseri Şekerspor
Kadirlispor / Kilis Bld. Spor - Şanlıurfaspor
Medical Park Antalyaspor - Menemen Bld. Spor
Karaman BLD Spor - Bozüyükspor
Samsunspor - Sivas 4 Eylül BLD Spor
Ankara Demirspor - Sanıca Boru Elazığspor
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü
Gençlerbirliği Haberleri'>Darıca Gençlerbirliği - Kırklarelispor
Mersin İdmanyurdu - Siirtspor
Batman Petrolspor - Körfez Futbol Kulübü
Kızılcahamamspor - Kütahyaspor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor - Çaykur Rizespor Göztepe - Gölcükspor
Patnos Gençlik Spor - Kartalspor
Torku Konyaspor - Trabzon Kanuni Tepecikspor - Beylerbeyispor
Dersimspor - Gençlerbirliği
Gaziantepspor - Emrespor
Kocaelispor - Karşıyaka
Polatlı Bugsasşpor - Silivrispor
Uşak BLD Spor - Denizli Belediyespor
Akhisar Belediyespor - Aydınspor 1923