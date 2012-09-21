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Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur Müsabakaları kuraları Olimpiyatevi'nde çekildi.

21 Eylül 2012 Cuma 13:05
Türkiye Kupası 2. tur kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası 2.Tur Müsabakaları kuraları çekildi.

Kura çekilişi öncesinde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, "Türkiye'yi kucaklayan bir banka olan Ziraat Bankası'nın Türkiye Kupası'na sponsor olmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Futbolun; sevgi, barış ve kardeşlik kaynağı olmasını istediklerini ifade eden Özerten, "Şehitlerimizin arkasından, her hafta maçlarda saygı duruşunda bulunulması kararı vermekten dolayı çok üzülüyoruz. Bu ülkenin insanları olarak, hep birlikte omuz omuza mücadele verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnşallah bir an önce bu acılar da sona erer. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı. 

2. Tur kura çekilişine 108 takımın katılacağını kaydeden Özerten, karşılaşmaların 25, 26, 27 Eylül tarihlerinde; 3. Tur müsabakalarının ise 31 Ekim'de oynanacağını belirtti. 

Özerten'in konuşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur Müsabakaları kuralarının çekilişine geçildi. Kura çekilişine; 1. Tur müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den 13, PTT 1. Lig'den 18 ve Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden 34 takım katıldı. 

Bu arada 19 Eylül tarihinde oynanan Kadirlispor-Kilis Belediyespor karşılaşmasında cezalı oyuncunun görev alması nedeniyle, PFDK'nın kararının bekleneceği ve her iki takımın da, tek bir takımla eşleşecek şekilde kuraya katıldıkları kaydedildi. 

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eşleşmeleri şöyle: 

K. Maraşspor - Sakaryaspor 

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor Tokatspor - Hatayspor 

Anadolu Selçukluspor - Pendikspor 

İskenderun DÇ Spor - Ofspor 

Eyüpspor - Ünyespor 

İnegölspor - Giresunspor 

Tarsus İdmanyurdu - Sarıyer 

Çamlıdere Şekerspor - Güngörenspor 

Gaziosmanpaşa - Bayrampaşa 

Çankırıspor - Nazilli Belediyespor 

KDÇ Karabükspor - Gümüşhanespor 

Sancaktepe BLD Spor - Kayserispor 

Bandırmaspor - Kilimli BLD Spor 

Çorum BLD Spor - Adana Demirspor 

Balıkesirspor - İskenderunspor 1967 

Muğlaspor - TKİ Tavşanlı Linyitspor 

Fethiyespor - Cizre Basraspor 

Niğde BLD Spor - Beşiktaş Ankaragücü - Iğdır Üniversitesi Spor 

Orhangazispor - İstanbul BBSK 

Turgutluspor - Belediye Bingölspor 

Ümraniyespor - Kayseri Erciyesspor 

Adanaspor - Erzurum Büyüşehir Belediyespor 

Tekirova BLD Spor - Altay 

1461 Trabzon - Belediye Vanspor 

İstanbulspor - Kasımpaşa 

Denizlispor - Dardanelspor Arsinspor - Bucaspor 

Boluspor - Yimpaş Yozgatspor Kastamonuspor - Orduspor 

Manisaspor - Kayseri Şekerspor 

Kadirlispor / Kilis Bld. Spor - Şanlıurfaspor 

Medical Park Antalyaspor - Menemen Bld. Spor 

Karaman BLD Spor - Bozüyükspor 

Samsunspor - Sivas 4 Eylül BLD Spor 

Ankara Demirspor - Sanıca Boru Elazığspor 

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor - Keçiörengücü 

Gençlerbirliği Haberleri'>Darıca Gençlerbirliği - Kırklarelispor 

Mersin İdmanyurdu - Siirtspor 

Batman Petrolspor - Körfez Futbol Kulübü 

Kızılcahamamspor - Kütahyaspor 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor - Çaykur Rizespor Göztepe - Gölcükspor 

Patnos Gençlik Spor - Kartalspor 

Torku Konyaspor - Trabzon Kanuni Tepecikspor - Beylerbeyispor 

Dersimspor - Gençlerbirliği 

Gaziantepspor - Emrespor 

Kocaelispor - Karşıyaka 

Polatlı Bugsasşpor - Silivrispor 

Uşak BLD Spor - Denizli Belediyespor 

Akhisar Belediyespor - Aydınspor 1923 
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