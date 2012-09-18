Türkiye Kupası 1. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 15.00'de başlayacak kupada ilk tur maçlarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Ahmet Eşref Sarı
Anadolu Üsküdar 1908 Spor-Ümraniyespor: Mehmet Latif Turgut
Gebzespor-Gölcükspor: Cihan Ataş
Darıca Gençlerbirliği-Derince Belediyespor: Barış Yavaş
OYAK Renaultspor-Orhangazispor: Gökhan Esen
Altınordu-Menemen Belediyespor: Murat Saraç
Aydınspor 1923-Bergama Belediyespor: Hüseyin Altıntaş
Sandıklıspor-Emrespor: Emrah Yılmaz
Hacettepe-Keçiörengücü: Fayat Bakan
Arsinspor-Pazarspor: Bilal Emektar
İskenderunspor 1967-Adıyamanspor: Mustafa Yılmaz
Kahramanmaraş Belediyespor-Kırıkhanspor: Deniz Osayer
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Belediyespor: İbrahim Halil İleri
Belediye Bingölspor-Diyarbakırspor: Bora Budak
Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Beşikdüzüspor: Enez Kaplan
Çerkezköyspor-Sancaktepe Belediyespor: İlker Güneş
Kocaelispor-Beyköy Belediyespor: Erkan Yurtsever
Altınova Belediyespor-Dardanelspor: Ali Terzioğlu
Beylerbeyi-Edirnespor Gençlik: Deniz Kükrek
Kütahyaspor-Bursa Nilüferspor: Barış Mekik
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Tekirova Belediyespor: H.Hüseyin Yıldırım
Manavgat Evrensekispor-Muğlaspor: Şeref Taştan
Uşak Belediyespor-Afyonkarahisarspor: Ümit Öztürk
Çorum Belediyespor-Yeni Amasyaspor: Serkan Tokat
Kastamonuspor-Ayancıkspor: Kadriye Gökçek
Kilimli Belediyespor-Bartınspor: Kerim Deveci
Kırşehir Köy Hizmetleri-Yimpaş Yozgatspor: Serkan Bal
Kayseri Şekerspor-MKE Kırıkkalespor: Mehmet Kürşat Öner
Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik: Volkan Çatinkaya
Niğde Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor: Mustafa Aydın
Arhavispor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü: Volkan Şeker
Erzincanspor-Dersimspor: Hakan Gültepe
Kadirlispor-Kilis Belediyespor: Hüdaverdi Savcı
Ardahanspor-Patnos Gençlik Spor: Ramazan Keleş
Karsspor-Iğdır Üniversitesi: Cihat Çelikdağ
Belediye Vanspor-Tatvan Gençlerbirliği: Yusuf Yılmaz
Siirtspor-Muş Ovasıspor: Adem Elgörmüş
Cizre Basraspor-Mardinspor: Deniz Gültekin
Batman Petrolspor-Hakkari Zapspor: Mustafa Burak Er
Gümüşhanespor-Bayburt Grup Özel İdare: Taner Ağıç
20 Eylül Perşembe:
Maltepespor-Silivrispor: Dilan Deniz Gökçek
Çorumspor-Ankara Demirspor: Murat Göze
Erzincan Refahiyespor-Sivas 4 Eylül Belediyespor: Murat Kaya