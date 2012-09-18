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Türkiye Kupası 1. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda Türkiye Kupası 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

18 Eylül 2012 Salı 15:04
Türkiye Kupası 1. tur maçlarının hakemleri belli oldu
Türkiye Kupası 1. tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 15.00'de başlayacak kupada ilk tur maçlarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

İstanbulspor-Fatih Karagümrük: Ahmet Eşref Sarı

Anadolu Üsküdar 1908 Spor-Ümraniyespor: Mehmet Latif Turgut

Gebzespor-Gölcükspor: Cihan Ataş

Darıca Gençlerbirliği-Derince Belediyespor: Barış Yavaş

OYAK Renaultspor-Orhangazispor: Gökhan Esen

Altınordu-Menemen Belediyespor: Murat Saraç

Aydınspor 1923-Bergama Belediyespor: Hüseyin Altıntaş

Sandıklıspor-Emrespor: Emrah Yılmaz

Hacettepe-Keçiörengücü: Fayat Bakan

Arsinspor-Pazarspor: Bilal Emektar

İskenderunspor 1967-Adıyamanspor: Mustafa Yılmaz

Kahramanmaraş Belediyespor-Kırıkhanspor: Deniz Osayer

Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor-Elazığ Belediyespor: İbrahim Halil İleri

Belediye Bingölspor-Diyarbakırspor: Bora Budak

Erzurum Büyükşehir Belediyespor-Beşikdüzüspor: Enez Kaplan

Çerkezköyspor-Sancaktepe Belediyespor: İlker Güneş

Kocaelispor-Beyköy Belediyespor: Erkan Yurtsever

Altınova Belediyespor-Dardanelspor: Ali Terzioğlu

Beylerbeyi-Edirnespor Gençlik: Deniz Kükrek

Kütahyaspor-Bursa Nilüferspor: Barış Mekik

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Tekirova Belediyespor: H.Hüseyin Yıldırım

Manavgat Evrensekispor-Muğlaspor: Şeref Taştan

Uşak Belediyespor-Afyonkarahisarspor: Ümit Öztürk

Çorum Belediyespor-Yeni Amasyaspor: Serkan Tokat

Kastamonuspor-Ayancıkspor: Kadriye Gökçek

Kilimli Belediyespor-Bartınspor: Kerim Deveci

Kırşehir Köy Hizmetleri-Yimpaş Yozgatspor: Serkan Bal

Kayseri Şekerspor-MKE Kırıkkalespor: Mehmet Kürşat Öner

Karaman Belediyespor-Nevşehirspor Gençlik: Volkan Çatinkaya

Niğde Belediyespor-68 Yeni Aksarayspor: Mustafa Aydın

Arhavispor-Trabzon Kanuni Futbol Kulübü: Volkan Şeker

Erzincanspor-Dersimspor: Hakan Gültepe

Kadirlispor-Kilis Belediyespor: Hüdaverdi Savcı

Ardahanspor-Patnos Gençlik Spor: Ramazan Keleş

Karsspor-Iğdır Üniversitesi: Cihat Çelikdağ

Belediye Vanspor-Tatvan Gençlerbirliği: Yusuf Yılmaz

Siirtspor-Muş Ovasıspor: Adem Elgörmüş

Cizre Basraspor-Mardinspor: Deniz Gültekin

Batman Petrolspor-Hakkari Zapspor: Mustafa Burak Er

Gümüşhanespor-Bayburt Grup Özel İdare: Taner Ağıç

20 Eylül Perşembe:

Maltepespor-Silivrispor: Dilan Deniz Gökçek

Çorumspor-Ankara Demirspor: Murat Göze

Erzincan Refahiyespor-Sivas 4 Eylül Belediyespor: Murat Kaya
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