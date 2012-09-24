Türkiye Kadınlar 19 yaşaltı toplandı

Teknik direktör Ogün Temizkanoğlu yönetimindeki milli takım aday kadrosu, Mudanya Stadı'nda Galler ile oynayacak maçlar için Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde bir araya geldi.





Aday kadroya çağrılan futbolcular şunlar:





Büşra Ahlatcı (Ataşehir Belediyespor), Selma Yorulmaz (Başkentgücü), Fatma Ataş, Emine Ecem Esen (Çamlıcaspor), Eda Duran, Gülbin Hız, Fatma Barut, Kübra Berber (Derince Belediyespor), Medine Erkan (Eskişehirspor), Bilgesu Aydın (Gazi Üniversitesi Kızılcahamam MNT Spor), Berna Yeniçeri, Başak İçinözbebek, Ebru Topçu (Karadeniz Ereğlispor), Sevgi Çınar, Ümran Özev, Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Dilan Akarsu (Medical Park Antalyaspor), Rojda Doğan (Trabzon İdmanocağı), Cansu Kurşun (Zürih)