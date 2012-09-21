Türkiye Jokey Kulübü’nün yeni başkanı

Serdal Adalı Türkiye Jokey Kulübü'nün başkanı seçildi.

Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde, eski Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, diğer aday, eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem'i geride bırakarak, TJK'nın yeni başkanı oldu.





Kongre divan kurulu başkanı seçildikten sonra, saygı duruşunun ardından başlayan genel kurulda, 97 delege oy kullandı. Serdal Adalı 58, Şükrü Erdem 37 oy alırken, 1 oy boş kullanıldı, 1 oy da geçersiz sayıldı.





Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Adalı, tarif edilemeyecek kadar sevinçli olduğunu ve çocuk yaşta içine girdiği camiada şu an başkan olarak konuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.