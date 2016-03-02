Türkiye Diyanet Vakfı'nın Kerkük'teki iç göçmenlere yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Arap iç göçmenler için bin ailelik gıda yardımı gönderdi.

Türkmen Kardeşlik ve Kültür Derneği Başkanı Hişam Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Diyanet Vakfı'ndan terör örgütü DAEŞ'ten kaçıp, Kerkük kentine sığınan Türkmen ve Arap iç göçmen aileler için yardım talebinde bulunduk. Söz konusu Vakıf talebimizi geri çevirmeyerek bin aileye yetecek gıda yardımı gönderdi. Bu yardımların içerisinde kuru bakliyat, şeker, yağ ve temizlik malzemeleri yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Kentteki iç göçmenlerin durumunun iyi olmadığını aktaran Avcı, Türkiye'den gelen yardımların ilk önce terk edilmiş bina ve inşaatlarda kalan ailelere dağıtıldığını söyledi.

Söz konusu kalan diğer yardım paketlerinin ise en kısa sürede dağıtılacağını belirten Avcı, Musul, Telafer, Havice ve Diyala'dan gelen iç göçmenlere verileceğini kaydetti.

TDV'dan gelen yardımı alan Musullu Rıyad Muhsin, "Türkiye hükümeti ve halkına teşekkür ediyoruz. Bizi bu kötü günümüzde yalnız bırakmadı. Irak'ta meydana gelen çatışmalar ve kaos ortamından bu yana sürekli yardım paketleri bize ulaştırılıyor" dedi.