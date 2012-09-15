Türkiye'den Mısır'a 2 milyar dolar

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Essam Elhaddad ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası görüşmede Türkiye tarafına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Mısır tarafına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Essam Elhaddad başkanlık etti.



Görüşmede, Mısır Maliye Bakanı Mumtaz El Saaid ile Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ashraf Al Araby de hazır bulundu.



Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Türkiye ve Mısır'ın yakın işbirliği çerçevesinde, Mısır ekonomisini destekleyecek 2 milyar dolarlık finansman paketi üzerinde mutabakat sağlandı.



Taraflar toplantıda her iki ülkedeki gelişmeleri, ticari ilişkileri ve yatırım fırsatlarını ele aldı, Türkiye'nin Mısır'a sağlayacağı 2 milyar dolarlık finansman paketinin çerçevesi üzerinde mutabakata vardı.



Finansman paketiyle Mısır'ın uluslararası rezervlerinin güçlendirilmesi, Mısır hükümetinin altyapı planının desteklenmesi ve böylelikle Mısır'ın makro ekonomik istikrarı ile büyüme perspektifine katkı sağlanması hedefleniyor.



(AA)

