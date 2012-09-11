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Türkiye’deki ilk rakip Estonya

(A) Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu'ndaki 2. maçında bu akşam İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak.

11 Eylül 2012 Salı 08:20
Türkiye’deki ilk rakip Estonya
(A) Milli Futbol Takımı, 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri (D) Grubu'ndaki 2. maçında yarın (11 Eylül) İstanbul'da Estonya ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Polonya Futbol Federasyonu'ndan Marcin Borski'nin yöneteceği karşılaşmada, Borski'nin yardımcılıklarını Rafal Rostkowski ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde eleme grubuna, Hollanda karşısında deplasmanda aldığı 2-0'lık mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlılar, Estonya önünde iç saha mücadelesinde 3 puanı hedefliyor. 

Milli takımın yarınki rakibi Estonya da kendi sahasında Romanya'ya 2-0 yenilerek grup maçlarına mağlubiyetle başlamıştı.  

Öte yandan milli takımın bulunduğu (D) Grubu'nda yarın Romanya-Andorra ve Macaristan-Hollanda maçları yapılacak.

Hazırlıklar tamamlanıyor

(A) Milli Takım, Estonya maçının hazırlıklarını bu akşam ve yarın sabah yapacağı antrenmanlarla tamamlayacak. 

Ay-yıldızlı ekibin dün akşam, karşılaşmanın yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmana, darbeye bağlı olarak sağ ve sol bacak alt baldırında ödem bulunan Ömer Toprak katılmamış, milli futbolcu kamp yapılan otelde fizyoterapist eşliğinde çalışma yapmıştı. 

(D) Grubu

Milli takımın bulunduğu (D) Grubu'nda ilk maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar             O   G   B   M   A   Y   P

1-Macaristan         1   1   -   -   5   -   3

2-Romanya            1   1   -   -   2   -   3

3-Hollanda           1   1   -   -   2   -   3

4-Türkiye            1   -   -   1   -   2   0

5-Estonya            1   -   -   1   -   2   0

6-Andorra            1   -   -   1   -   5   0
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