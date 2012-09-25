'Türkiye Birleşik Devletleri olsun'

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Sarıgül'ün Kürt çözümü" başlıklı yazısı tartışma yaratacak cinsten..

Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Hareketi, Kürt sorununa ilişkin AK Parti, CHP ve hatta BDP'yi bile şaşırtacak çözüm önerisi sundu.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün liderliğini üstlendiği TDH, Kürt sorunu için federalizm ve eyalet sistemine yeşil ışık yaktı. Türkiye Değişim Hareketi Genel Sekreteri Hasan Aydın'ın "Bir kere daha Kürt politikası" başlıklı yazısını Sabah yazarı Mahmut Övür, köşesine taşıdı. Çözüm adına en net ve lafı dolandırmadan öneri getiren Aydın'ın açıklamaları kamuoyunda çok tartışılacak. Peki, Hasan Aydın çözüm olarak ne öneriyor?

İşte cevabı:

"TÜRKİYE BİRLEŞİK DEVLETLERİ OLSUN"

"Amerika'nın Birleşik Devletleri oluyorsa (ABD) Türkiye Birleşik Devletleri de olur. Avrupa Birliği (AB) devleti oluyorsa Türkiye Birliği devleti de olur. Bal gibi olur. Federal Almanya oluyorsa, Federal Türkiye de olur."

"SINIRLARI AÇIN, KÜÇÜLMESİN BÜYÜSÜN"

AK Parti'nin Avrupa Konseyi Özerklik Şartı'na konulan çekinceyi kaldırmakta kararsız kaldığı, CHP'nin rapor yazmaktan bile çekindiği bir konuda Mustafa Sarıgül'ün Genel Sekreteri Aydın, çok net bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Hem de Türkiye'nin küçüleceği kaygısı taşıyanlara büyüme vaat ederek: "Açın Kürtlerin yaşadığı bütün sınırları, alsın Misak-ı Milli onları bağrına, küçülmesin büyüsün. Buradaki Kürtler kardeşimiz de peki, ya komşulardaki Kürtler neyimiz? Lafta onlar da kardeşlerimiz. O zaman bütün kardeşleri 'bir araya gel' diye çağır. Kim karşı çıkabilir bu çığlığa? PKK mı? Hadi oradan..."

Aslında Aydın'ın dile getirdiği bu tezler, içeride kapalı kapılar arkasında, kulislerde açık açık konuşuluyor. Dışarıda ise uzun yıllardan beri tartışılıyor. Hatta "Neo Osmanlıcılık" tartışmalarının odağında da bu yaklaşım var.

"MİSAK-I MİLLİ'Yİ BÜYÜTELİM"

Aydın, bu yaklaşımın sadece Kürtleri kapsamadığını tüm bölge için yeni bir çözüm önerisi olabileceğini de söylüyor. "Sadece Kürtler mi kardeşimiz? Elbette hayır. Artvin'de Gürcüler yaşıyor. Kardeşimiz mi? Ne demek! Hem de aslanlar gibi. E... O zaman Artvinli Gürcüler kardeşimiz de, Gürcistan'daki Gürcüler kardeşlerimiz değil mi? Tabii ki. O zaman aç Gürcistan Türkiye sınırını. Korkma. Misak-ı Milli'ye bir şey olmaz. Büyük, büyür. Küçülmez korkma."

"BÜYÜK DÜŞÜNÜRSEN SORUNLAR KÜÇÜK KALIR"

Aydın, bu düşüncelerini sadece yakın arkadaşlarıyla paylaşan biri değil. Siyasi bir kimliği var ve Sarıgül'ün genel sekreterliğini yapıyor. Tam da bu nedenle önerisinin elden ele dolaşmasını istiyor: "Aslında daha çok yazacaklarımız var. Ama bugünlük sadece 'çözümün yolu ne?', onu kaleme almaya çalıştım. Bu düşüncemi lütfen bütün arkadaşlarım, yazsın, yayınlasın, paylaşsın. Büyük düşünürsen sorunlar küçük kalır."