Türkçe bilmeyen Türk vatandaşları

Yapılan baskında 12 kadın ile bir işletmeci gözaltına alındı. Hiç Türkçe bilmeyen kadınların hepsinin üzerinden T.C. kimlikleri çıkması polisi şaşırttı. Polise Aksaray’daki bir diskoda fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı geldi. Diskoya yapılan baskında, 12 kadın ile bir işletmeci gözaltına alındı. Polisler, kadınların pasoportlarını istedi. Hiç Türkçe bilmeyen ancak evlenerek Türk vatandaşlığına geçen kadınlar, T.C. kimliklerini polise verdi. Kadınların ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılacağı, diskonun işletmecisinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.