Türk-Yunan botları açık denizde çarpıştı

Yunan Dışişleri Bakanlığı dün Ege Denizi’nde bir Türk ve Yunan sahil güvenlik botunun çarpıştığını açıkladı. Ankara’ya konuyla ilişkin şikayetin iletileceğini belirten bakanlık “Türk sahil güvenlik botu tehlikeli bir şekilde seyrederken Farmakonissi adası açığında kaçak göçle mücadele için devriye gezen Yunan botuyla çapıştı” açıklamasını yaptı. Yunan karasularının ihlal edildiğini belirten bakanlık açıklamasında “Ankara’daki Yunanistan büyükelçiliğine diplomatik girişimde bulunması için talimatlar verilmiştir” ifadesini kullandı. Fransız haber ajansı Agence-France Presse’in (AFP) haberine göre Türk ve Yunan mürettebattan yaralanan olmadı. AFP, Türkiye ve Yunanistan arasından kıta sahanlığı anlaşmazlığını hatırlatırken yakın zamanda Kıbrıs açıklarında doğalgaz ve petrol arama çalışmalarının da iki ülke arasında ‘ek gerilim’ yarattığı değerlendirmesinde bulundu.