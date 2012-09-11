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Türk Telekom’da kadro tamamlandı

Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık bir aydır Türk oyuncularıyla sürdüren Türk Telekom, antrenmanlara bu hafta itibariyle yabancı oyuncuların da katılımıyla tam kadro devam ediyor.

11 Eylül 2012 Salı 10:45
Türk Telekom’da kadro tamamlandı
Beko Basketbol Ligi'nde yeni sezon hazırlıklarını yaklaşık bir aydır Türk oyuncularıyla sürdüren Türk Telekom, antrenmanlara bu hafta itibariyle yabancı oyuncuların da katılımıyla tam kadro devam ediyor.

Yeni sezonda başantrenör Koray Eş'in yöneteceği Türk Telekom'da, Eş'in yardımcılığını eski Türk Telekom oyuncusu Tunç Girgin, Fehmi Özsümer, Savaş Özkaynak ve Gökhan Turan yapacak. 

Transferler hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom Başantrenörü Koray Eş, bir ayı aşkın bir süredir Türk oyuncularla yürüttükleri çalışmaları, yabancı oyuncuların da katılımıyla hızlandırdıklarını belirterek, ''Geçen sezondan Ceyhun Altay, Uğur Can Öğüt, Rahim Rızvanoğlu, Hazer Avcı, Baki Görür, Deniz Can Çevik ve Tunahan Dikmen'i kadromuzda tuttuk. Dış transferde ise Pınar Karşıyaka'dan Alper Saruhan, Olin Edirne'den Polat Kocaoğlu ile anlaştık ve yabancı transferini ise Avrupa Ligi tecrübesi bulunan Cedric Banks, NBA'de ter döken geçtiğimiz sezonu Tercas Teramo'da geçiren Dee Brown, Hırvat Pivot Drago Pasalic'i ve Sloven oyuncu Miha Zupan ile anlaşarak gerçekleştirdik. Yabancı oyuncularımız, NBA'de ve Avrupa Ligi'nde ter dökmüş tecrübeli oyuncular. Onların da yardımıyla tecrübe kazanacak olan genç oyuncularımızla birlikte, yeni sezonda mücadeleci ve hırslı bir takım olmak istiyoruz. Önümüzdeki sezonda tüm ekiplere başarılar diliyoruz'' diye konuştu.

Türk Telekom, kadrosunu tamamlamasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda birkaç hazırlık maçları oynayarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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