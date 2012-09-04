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Türk Telekom'a yeni genel müdür

Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz getirildi.

04 Eylül 2012 Salı 16:55
Türk Telekom'a yeni genel müdür

 

Türk Telekom'un tepe yönetiminde değişikliğe gidildi.

Türk Telekom'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de sürdürülebilir büyümeyi daha etkin hale getirecek üst düzey yönetici değişiklikleri gerçekleştirildi.

2006 yılından itibaren Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulunan ve 2010 Ağustos ayından bu yana Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürüten K. Gökhan Bozkurt, 4 Eylül 2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Özel Danışmanı olarak atandı.

2008 yılından bu yana Türk Telekom Grubu şirketlerinden TTNET A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürüten Tahsin Yılmaz, 4 Eylül 2012 tarihi itibariyle Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne getirildi" denildi.

Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Hariri, yeni görevlendirmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tahsin Yılmaz'ın grubumuz şirketlerinden TTNET'te bugüne kadar gösterdiği başarılı çalışmaları Türk Telekom'da devam ettireceğine inancım tamdır. Değişerek ve büyüyerek sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerle dünya standartlarında hizmet veren bir telekomünikasyon şirketi haline gelen Türk Telekom, yeni yönetimiyle müşterilerine ve diğer tüm paydaşlarına katma değerli hizmetler sunmaya devam edecektir.

Dinamik ve etkili çalışmalarına odaklanacak olan Türk Telekom güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedefine bağlı kalacaktır. Liderliği süresince Türk Telekom'un büyümesine değerli katkılar sağlayan K. Gökhan Bozkurt'a teşekkür ediyorum; kendisi Özel Danışmanım olarak görevine devam edecek ve Türkiye'de ticari faaliyetlerimizde nasıl büyüme elde edeceğimiz ve gelecek dönem stratejimizle alakalı yeni yön ve vizyonumuzu belirleme konularında bana yakinen yardımcı olacaktır."

Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, 2008 yılından bu yana TTNET A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürütüyordu. Kabataş Erkek Lisesi ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu olan ve iş hayatına 1989 yılında PTT'de başlayan Yılmaz, 1994 yılından 2004 yılına kadar farklı GSM operatörlerinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.  2004 yılında Nokia bünyesine katılan Tahsin Yılmaz, yurtdışı mobil ve sabit şebekeler alanında üst düzey yöneticilik yaptı. 1968 doğumlu olan Tahsin Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası.

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