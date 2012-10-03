Tanklar ateş etti... Davutoğlu acil toplantı yapıyor

BAŞBAKAN YAKIN KURMAYLARI İLE TOPLANTIDA



Saat 15.00 sıralarında Akçakale'de bir evin üzerine düşen 5 kişinin hayatını kaybettiği havan mermisinin ardından Türkiye harekete geçti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç'ten yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Başbakanlık KOnutu'nda bürokratları ile toplantı halinde... Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'i de arayarak bilgi alışverişinde bulundu.



ALARMA GEÇEN DAVUTOĞLU'NDAN BM VE ARAP BİRLİĞİ'DE TELEFON



Alarm durumuna geçen Dışişleri Bakanlığı'nda gelişme sonrası acil toplantı yapılıyor. Bakanlık yetkilileriyle toplantı yapan Bakan Davutoğlu'nun tüm rutin programları iptal edildi.



Bakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanlığı'ndan ve Şanlıurfa Valisi Güvenç'ten bilgi aldı. Davutoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Brahimi'yi telefonla arayarak girişimlerde bulunmasını istedi. Davutoğlu ayrıca Arap Birliği yetkileri ile de bazı görüşmeler yaptı.



DAVUTOĞLU BAN Kİ-MOON İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, telefonla görüştüğü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'a Akçakale'de olayla ilgili bilgi verdi.



DAVUTOĞLU'NUN PROGRAMLARI İPTAL



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düşen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan patlama nedeniyle tüm programlarını iptal etti.



FARUK ÇELİK MECLİS'E BİLGİ VERDİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Meclis'teki görüşmeler sürerken Akçakale'de yaşanan olayla ilgili Meclis'e bilgi verdi. Çelik, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin de yaralı olduğunu da ifade etti.



Çelik yetkili mercilerin olay yerinde gerekli incelemelerinin sürdüğünü de ifade etti.



İLÇE HALKININ TEPKİSİ



İlçeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevkedilirken Türk Tanklarının da sınırın karşısına uyarı ateşinde bulunduğu da öğrenildi.



Şanlıurfa Valisi ve İl Emniyet Müdürü gelişme sonrası Akçakale'de... Halktan yerel yöneticilere yönelik tepkiler var. İlçe halkından kalabalık bir grubun kaymakamlık binasına yürüdüğü ifade ediliyor.



ERDOĞAN UYARMIŞ, DIŞİŞLERİ NOTA VERMİŞTİ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan daha önce yapıtğı açıklamalarda, "Suriye'den gelecek olası hareketlilik karşılık bulacaktır" demişti.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz hafta Suriye'ye nota vermişti.