Türk takımı liderliği hedefliyor





Castrol Ford Team Türkiye, Ukrayna'da 14-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Yalta Rallisi ile Doğu Avrupa Ralli Kupası'nda liderliğe yükselmeyi hedefliyor.





Ford Fiesta S2000 ile yarışacak Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ve Ford Fiesta R2 ile yarışacak Murat Bostancı-Onur Vatansever ikililerinin alacakları puanlar, ekibi sezon sonu zaferine yaklaştıracak.





Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki tatil beldesi Yalta'da 3 gün sürecek rallide ilk gün 2, ikinci gün 6 ve son gün de 6 olmak üzere asfalt zeminli 14 özel etap koşulacak. Yalta Rallisi'nde pilotlar 261 kilometresi özel olmak üzere toplam 723 kilometre kat edecek.





Doğu Avrupa Ralli Kupası'nın yanı sıra, Kıtalararası Ralli Şampiyonası'na (IRC) da puan veren Yalta Rallisi'nde Türkiye'yi Castrol Ford Team Türkiye ile temsil edecek olan Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez ve Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilileri, 27 ekibe karşı mücadele edecek.





Ralliden zaferle ayrılmak isteyen Castrol Ford Team Türkiye, bu sayede hem Doğu Avrupa Ralli Kupası'nda liderliğe yükselecek, hem de buradan 2012 Türkiye Ralli Şampiyonası'na puan taşıyarak, pilotlar şampiyonasında büyük avantaj sağlayabilecek.





Türkiye'deki şampiyonada elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde Ukrayna'ya yüksek motivasyonla gittiklerini belirten Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, ''Basamaklarını teker teker çıkmayı hedeflediğimiz Avrupa'da belki de en önemli yarışlarımızdan birine çıkıyoruz. IRC gibi önemli bir şampiyonaya puan veren ralli rekabeti ve zorlu şartları nedeniyle araçlara meydan okusa da, genç ve deneyimli pilotlarımızın dayanıklılığını kanıtlamış Ford Fiesta'larla bir kez daha zafere ulaşacaklarına eminim. Teknik ekip ve pilotlar olarak mükemmel bir sonuçla döneceğimize eminim'' diye görüşlerini aktardı.