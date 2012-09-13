Türk sporculardan 3 galibiyet

Samsun'daki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Türk sporculardan Ahmet Arslan, Alman Thomas Ahrens'e ilk müsabakasında 3-0 yenildi. Arslan, ikinci maçında ise Macar Laslo Toth'u 3-1 yendi.

Serdar Gümüş ise ilk müsabakasında Fransız rakibi Kevin Tran'ı 3-2, ikinci maçında ise Japon Tadashi Machida'yı 3-0 yendi. Koray Kırman ise Alman rakibi Bernd Singer'e 3-1 yenildi.





Sporcular, eleme gruplarının ardından geçilecek finallerde dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek. 10 ülkeden 24 sporcunun katıldığı şampiyona, 16 Eylül Pazar günü sona erecek.



