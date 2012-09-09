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Türk rehineye ne oldu?

Lübnan’da Türk işadamı Aydın Tufan Tekin ile 4 Suriyeliyi rehin alan Mikdad aşireti, ordunun baskınına uğradı.

09 Eylül 2012 Pazar 09:45
Türk rehineye ne oldu?

Hasan Mikdad adlı üyesi tutuklanan aşiret “Rehineler baskında kaçtı” iddiasında. Ancak bazı kaynaklara göre aşiret, rehinelerin yerini bilen Hasan’ın “sıkıştırılmaması” için bu açıklamayı yaptı.

FİLM senaryolarına taş çıkartacak olaylar dizisi geçen mayısta İran’daki hac yerlerini ziyaret eden Lübnanlı 11 hacının Suriye’nin başkenti Şam’da Özgür Suriye Ordusu askerleri tarafından kaçırılmasıyla başladı. Söz konusu hacılar arasında Lübnan’ın en güçlü aşiretlerinden biri olan Şii Mikdad aşiretinin üyesi Hasan Selim Mikdad da vardı. Bu olaya misillemede bulunan Mikdad ailesi, 15 Ağustos’ta Beyrut’a çalıştığı şirketin iş görüşmesi için gelen Türk işadamı Aydın Tufan Tekin’i havalimanı yolunda rehin aldı. Tekin’in yanı sıra 4 Suriyeli de rehin tutuluyordu.
Aşiretin, Hasan Selim Mikdad’a bir zarar gelmesi durumunda ilk olarak Türk rehine Tekin’i öldürecekleri tehdidi sonrası süren gergin bekleyiş önceki gün Lübnan ordusunun Mikdad’ların Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın etkin olduğu Ruvey bölgesine düzenlediği baskın sonrası başka bir boyut kazandı. Çünkü aşiret sözcüsü Mahir Mikdad, Tekin ve diğer 4 Suriyeli rehinenin baskın sırasında kaçtığını ve “ortadan kaybolduklarını” öne sürdü.

Surur aşiretiyle çatışma

Mahir Mikdad şunları söyledi: “Bizim aşiretten bir kişi ile Surur aşiretinden biri arasındaki anlaşmazlık yüzünden çatışma çıktı. Ağabeyim Şeyh Hasan Mikdad olaya müdahale edince ordu onu tutukladı. Lübnan ordusuyla ağabeyimin bırakılması için tam anlaştık ki üçüncü bir taraf askerlere ateş açtı. Tam bu esnada Türk ve dört Suriyeli ortadan kayboldu. Türk’ün nerede olduğunu bilmiyoruz.  Bu nedenle artık onun güvenliğinden sorumlu değiliz. Aynı şey Suriyeli dört rehine için de geçerli.”

Lübnanlı bir askeri kaynak ise, Mikdad ailesinin kamuoyunu yanıltmak istediğini belirterek, “Mahir Mikdad yalan söylüyor. Rehineler hâlâ ellerinde, yerlerini değiştirmiş olmalılar. Tutuklanan Hasan Mikdad rehinelerin yerini biliyordu. Bu yüzden kamuoyu baskısını hafifletmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

‘Hâlâ aşiretin elinde’

HÜRRİYET’e bilgi veren Dışişleri kaynakları, Tekin ile ilgili iddiaların henüz teyit edilemediğini belirterek, “İzliyoruz. Şu aşamada bir açıklama yapmayacağız” dediler. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği yetkilileri ise Türk işadamının hala Mikdad ailesinin elinde rehin tutulduğu yönünde çok kuvvetli bilgiler olduğunu açıkladı. Lübnan ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada da Ruvey bölgesinde operasyonun sürdüğü belirtilerek “Bir askeri birlik  tutuklamalara başladı. Ordu, haklarında tutuklama kararı olan diğer kişileri arıyor” denildi.

İstanbul’da Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşen Falanj Partisi lideri Amin Gemayel, “Türk vatandaşının serbest kalması için Lübnan Ordusu’nun gösterdiği çabayı takdir ediyoruz” dedi.
 

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