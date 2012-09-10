Türk raketler ilk turda elendi

Bu yıl 64'üncüsü gerçekleştirilen ''American Express-İstanbul Challenger'' tenis turnuvasında ana tablo maçları başlarken, teklerde Türk sporcular Haluk Akkoyun ve Efe Yurtaçan ilk turda elendi.





Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü kortlarında yapılan 75 bin dolar ödüllü turnuvada, Haluk Akkoyun, ABD'li Denis Zivkovic'e 6-4, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1, Efe Yurtaçan da Fransız Gleb Sakharov'a 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.





Organizasyonda yarın teklerde Türk raketler Marsel İlhan, Durukan Durmuş ve Barış Ergüden ilk tur maçına çıkacak.