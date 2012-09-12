Türk öğrencinin gururlandıran başarısı

İsveç’in başkenti Stockholm’deki Royal Teknoloji Enstitüsü (KTH)’de 'robotik' üzerine doktora eğitimi alan Türk öğrenci Alper Osman Aydemir, istenilen her şeyi 3D modelleyip internet üzerinden göstermeyi kolaylaştıran bir yöntem geliştirdi.



Araştırmaları boyunca en iyi 3D modelleme metotlarından birisini iyileştirerek, herkesin bu teknolojiye ulaşmasını sağlayan Aydemir’in başarısına BBC, Mashable, Wired ve IEEE gibi uluslararası medya kuruluşlarında geniş yer verildi.



Alper Osman Aydemir ve beraberindekiler, 3D modelleme metotlarını dünyadaki herkesin kolayca ve ücretsiz olarak kullanmasını sağlamayı ve aynı zamanda toplanan verileri paylaşarak bilimin ilerlemesine yardımcı olmayı amaçlıyor.



Aydemir’in geliştirdiği yönteme göre, kullanıcılar bu programı yükledikten sonra Microsoft Kinect kamerasıyla 3D modellemek istedikleri her şeyin videosunu çekip www.kinectathome.com adresine yükleyebiliyor. Bu adreste, videonun 3D modeli yapılıyor ve tekrar internet tarayıcısında görüntülenecek hale getiriliyor. Bir görüntünün 3D modellenip tekrar tarayıcıda gösterilmesi adeta bir YouTube videosu yapmak kadar kolaylaşıyor.



2006 yılında Sabancı Üniversitesi Mekatronik lisans programından mezun olan Aydemir, Stockholm Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aydemir, KTH’deki doktora eğitimine devam ediyor.