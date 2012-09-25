Turgutlu galibiyet arıyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un kulüp başkanı Murat Ayhan, takım kadrosunun çok genç olduğunu, gençleri kazanmak istediklerini söyledi.





Takımın oynadığı 3 lig maçında gol atma başarısı gösterememesinin kötü bir görüntü yarattığını ifade eden Ayhan, ''Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Ancak bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kahramanmaraşspor maçında cezalı olan kaptanımız Raşit'in de forma giymesiyle ilk golümüzü ve sezonun ilk galibiyetini alacağımıza inanıyorum. Takımımız genç ve dinamik bir kadroya sahip. Bu hafta mutlaka bir patlama yapacaktır'' diye konuştu.





Ayhan, Ziraat Türkiye Kupası 2. Kademe maçında da Perşembe günü Bingöl Belediyespor ile kendi sahalarında karşılaşacaklarını belirterek, bu maçı da mutlaka alacaklarını ifade etti.





Ayhan, ''Bingöl Belediyespor kardeş kulübümüz. Geçtiğimiz yıl yükselme gurubu maçlarını Manisa'da oynadılar. O zaman kendilerine tesislerimizi açmıştık. Türkiye Kupası'nda iddialı olmak ve gruplara kalmak için bu maçı mutlaka almak istiyoruz'' dedi.