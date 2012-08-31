Turgut: ’’Taraftarlarımıza futbol seyri yüksek bir maç izleteceğiz’’

Adana Demirspor'un Basın Sözcüsü İzzettin Turgut, Çaykur Rizespor maçında taraftarlarına futbol seyri yüksek bir maç izlettireceklerini bildirdi.





Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mavi-Lacivertli takım, hafta sonu sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Basın Sözcüsü İzzettin Turgut tüm Adanalılar'ı Pazar günü 5 Ocak Stadı'nda oynanacak maça davet etti.





Yeni sezonda ilk kez sahalarında taraftarlarıyla bulaşacaklarını ifade eden Turgut, şunları kaydetti:





''Bu sezon Çaykur Rizespor maçında taraftarımızla buluştuğumuz için çok mutluyuz. Taraftarımıza futbol seyri yüksek bir maç izleteceğiz. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurallarına Adana Demirspor'u seven, gönül veren herkesin kulübümüzün zarar görmemesi açısından sağduyulu davranıp uymasını bekliyoruz. Taraftarımıza yakıştığı gibi, meşale yakılmaması ve pankartların tel örgülere asılmamasını bekliyoruz. Aksi takdirde kulübümüze para cezaları uygulanacaktır.''