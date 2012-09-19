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Turgay Demirel ile yine yeniden

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlık seçiminde Ülkerspor’un Eski Başkanı Ali Doğan ile yarışan Turgay Demirel bir dönem daha başkanlık görevini yürütmeye hak kazandı.

19 Eylül 2012 Çarşamba 13:00
Turgay Demirel ile yine yeniden
Ankara’daki TBF Olağan Genel Kurulu’nu takip eden TRT Spor Spikeri Gökhan Özer’in izlenimleri…
 
Yıl 1992… Basketbolumuzun efsanevi federasyon başkanı Osman Solakoğlu görevi bırakmış yeni adaylar “gençleşme, dinamizm, vizyon” sloganlarıyla seçim yarışına girmişti.
 
İşte o adaylardan biriydi Turgay Demirel…
 
Basketbol duayeni ve eski Galatasaray Başkanı olan dayısı Ali Uras’ın kendisine bulaştırdığı basketbol virüsü ile topu eline alan, Galatasaray basketbol takımının altyapısından başlayan serüvenini şampiyonluklar elde eden A takımının kaptanı olarak sürdüren Turgay Demirel, pek de hoş olmayan bir yöntemle (kendine takım kadrosunda bir türlü yer açılmayan emektar kaptan!) sarı kırmızılı camiadan ve potalardan ayrılalı dört yıl geçmişti.  Öyle kötü bir ayrılıktı ki Demirel’inki, soyunma odasına hüzünlü veda yüzünden kaptan,  basketbol salonlarının önünden bile geçmiyordu.
 
Sonrasında, temsilcisi olduğu spor malzemesi firmasının All Star Organizasyonlarıyla parkelere “veteran” bir geçiş yaptı Turgay Demirel… Ardından “sadece bir dönemlik bir talep” ile basketbola yeniden döndü ve 1992’de Basketbol Federasyonu Başkanı oldu.
 
Turgay Demirel “bir dönem” demişti. Ama kesintisiz başkanlıkta 2012’deki seçim sonunda “altıncı döneme” girildi…
Eleştiri okları, yönetimin artık yıprandığı, kendini tekrar ettiği, basketbolu birkaç büyük kulübün tekeline bıraktığı yönündeydi. Hatta seçim takviminin adil olmadığı, mevcut Demirel yönetiminin kendini fazlasıyla devlet koruması altına aldığı, adaylık başvuru sürecini haksız olarak kendi lehine çevirmeye çalıştığı söylendi. 
 
Elbette bu kadar uzun yönetimler bazı konularda alışkanlığa yol açtığı için devinimini yitirebilir. İşler ağır aksak bir düzene girebilir. Ancak Demirel yönetimi, hem uzun vadeli planlarla hem de zaman zaman yerden yere vurulan uygulamalarıyla belirli bir istikrar yakaladı.
 
Hiçbir uygulama tam doğru ya da tam yanlış olamaz. Demirel yönetimi pek çok hata yapsa da (sözgelimi Tanjeviç’in tekrar milli takımın başına getirilip Orhun Ene’nin bir anda görevine son verilmesi, bir türlü üst-alt bütçe dengesi kurulamayan Beko Basketbol Ligi, oluşturulamayan Üniversite Ligi ve yabancı oyuncuların gölgesinde kalan Türkler gibi), bir o kadar başarılı işlere de (12 Dev Adam Basketbol Okulları, şahlanıp  erkekleri tuş eden Kadın Basketbolu, alnımızın akıyla düzenlediğimiz gözbebeği uluslar arası basketbol şampiyonaları, Dünya ve Avrupa ikincilikleri gibi ) imza attı.
 
2016’ya kadar yine Turgay Demirel ile birlikteyiz. Önümüzdeki ilk büyük organizasyon Slovenya 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası. Sonrasında 2014’te ülkemizde düzenlenecek Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası için hazırlıklar tüm hızıyla yapılacak. 2015 Avrupa Şampiyonasının ardından Demirel yönetiminin son büyük sınavı  2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak için olacak.
 
Bu zorlu yolda “yeni-eski” federasyona sonsuz başarılar…

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