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Tunceli Valisi: Olay tesadüf değil!

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’nün sivil iki militan tarafından kaçırıldığını, olayın tesadüf olmadığını söyledi.

12 Ağustos 2012 Pazar 20:35
Tunceli Valisi: Olay tesadüf değil!

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’nün Ovacık dönüşünden itibaren takip edildiğini ve özellikle vekilin aracın durdurulmasının tesadüf olmadığını söyledi.

Vali Taşkesen, "CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, iki gündür parti çalışması yaptığı Ovacık'tan bu akşam saatlerinde Tunceli'ye dönerken aracını silah tehdidiyle durduran uzun namlulu silahlı ve sivil kıyafetli 2 PKK'lı tarafından kaçırıldı. Aygün'le aynı araçta bulunan Danışmanı Deniz Tunç ile Tunceli'de basın ve diğer özel işlerini takip eden Kadir Merkit'i serbest bırakan teröristler Aygün’ü yanlarına alarak dağlık ve ormanlık alana kaçtı.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’nün PKK’lılar tarafından kaçırılması ile ilgili açıklama yapan Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Aygün’nün Ovacık ilçesinden çıkışından itibaren takip edildiğini söyledi.

Saat 19.00 sularında Tunceli Ovacık istikametinin 30 kilometresin civarında yola inen sivil giyimli iki militan tarafından kaçırıldığını ifade eden Vali Taşkesen, “Milletvekili Hüseyin Aygün yola inen sivil giyimli 2 PKK’ lı tarafından kaçırılmıştır. Bu olayın tesadüf olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü diğer araçları durdurmayıp sadece milletvekilimizin aracı durdurulmuştur. Yandaki danışmanı ve gazeteciyi serbest bırakarak sadece kendisi alıkonulmuştur. Vekilimiz bir haftadır ilimizde parti çalışmalarına devam ediyordu. Bu olayın 15 ağustos yani PKK’nın ilk eyleminin yapıldığı haftaya denk gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tesadüf değil sadece vekilimizin aracı durduruluyor buda Ovacık çıkışından takip edildiğini gösteriyor. Sayın vekilimizin seçilmesinden itibaren seçim çalışması ve köy gezilerinde valilikten herhangi bir koruma talebinde bulunmadığını hatta herhangi bir bilgilendirme yapmadığını söylemek istiyorum. Eminim sağ salim meclise dönecektir.” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’nün kaçırıldığını duyan babası, kardeşleri ve yakınları Tunceli Emniyet Müdürlüğüne geldi.

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