Tunceli'de patlama 6'sı asker 7 şehit!

Teröristler, Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında bomba yüklü aracı patlattı. 6 askerin şehit olduğu saldırıda, 1 sivil vatandaş da hayatını kaybetti. Saldırının sabah saatlerinde gasp edilen, bir telekomünikasyon firmasına ait araçla gerçekleştirildiği öğrenildi.

TunTunceli’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 kişi de hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre patlama, saat 18.00 sıralarında kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

PKK'lı teröristler, yol kenarına park edilmiş bomba yüklü aracı, askeri personel taşıyan sivil minibüs ve onu koruyan askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Askeri aracın alev aldığı patlamada 2 uzman ve 4 er şehit oldu, o sırada yoldan geçen bir kadın da hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise tedavisi için Elazığ'a sevk edildi.

ŞEHİT İFADESİ YER ALMADI

Tunceli Valiliği'nce yapılan açıklamada ise olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada ''25.09.2012 günü saat 18.05 civarında, Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi Kanoğlu mevkisi Yeni Hastane Kavşağı'nda meydana gelen patlamada yapılan ilk tespitlerde 7 kişi vefat etmiş olup, 1 yaralı bulunmaktadır. Olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olup, olayla ilgili araştırma ve operasyon devam etmektedir'' denildi.

AA'nın geçtiği valilik açıklamasında 'şehit' ifadesinin yer almaması dikkati çekti.

Ancak daha sonra valilikten bir açıklama daha geldi. Kimlik tespit çalışmalarının yapıldığı belirtilen açıklamada "Patlamada 2'si uzman çavuş, 4'ü er ve 1'i sivil vatandaş olmak üzere 7 şehit bulunmaktadır'' denildi.

SABAH GASP ETTİLER, AKŞAM PATLATTILAR

Öte yandan saldırıyla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Sabah saatlerinde bir telekomünikasyon firmasına ait aracı gasp eden teröristlerin, aynı araca bomba yükleyip yol kenarına park ettikleri belirlendi. Teröristler, alıkoydukları araç sürücüsünü ise saldırı sonrası serbest bıraktı.

ÇİÇEK: ŞİDDETLE LANETLİYORUM

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, saldırıyla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi. Çiçek, yayımladığı mesajda, saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek şunları kaydetti: ''Yapılan her türlü düzenlemeye karşın kan dökmeyi ve can yakmayı kendilerine yol edinen bölücü örgüt militanlarını şiddetle lanetliyorum. Vatandaşımızın huzur ve güvenini bozmaya dönük bu eylemlerin, sonuçsuz kalacağını yıllarca anlamayan idrak yoksunu örgüt mensuplarını, başkalarının çıkarlarına hizmet etmekten vazgeçip, 75 milyon onurlu insanın yaşadığı güzel ülkemizin onurlu bir bireyi olmaya davet ediyorum.

Saldırıda şehit düşen askerlerimize ve sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.''