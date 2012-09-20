Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcısı'na saldırı

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun dün, öğle yemeği için korumasız olarak gittiği konutunun kapısında kadın PKK’lı tarafından susturuculu tabancayla başından tek kurşunla vuruldu. Kadın PKK’lı ve gözcülük yapan erkek PKK’lı otomobile binerek kaçtı. Uzun, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, evinin kapısında kadın bir PKK’lı tarafından susturuculu silahla başından vurularak ağır yaralandı. Başsavcı Uzun, dün saat 12.15 sıralarında öğle tatili nedeniyle adliye binasından çıkıp, korumasız olarak otomobiliyle 150 metre ilerdeki adliye lojmanındaki konutuna gitti. Uzun, 3 katlı ve 6 daireli lojmanın ana kapısından içeri girdiği sırada, merdiven boşluğunda saklanan kadın terörist tarafından susturuculu tabanca ile başından tek kurşunla vuruldu.

2 PKK’lı kaçtı

Başsavcı Uzun yere düşerken, saldırgan binadan çıkıp caddede kendisini bekleyen gri renkli Doblo marka bir araca binerek kaçtı. Başsavcı Uzun’a ateş eden kadın PKK’lının hiçbir güvenliği bulunmayan binaya önceden girdiği, erkek olan diğer PKK’lının da gözcülük yaptığı ve saldırıdan sonra birlikte aynı araçla kaçtıkları belirtildi. Görgü tanıkları tabanca sesi duymadıklarını belirterek, “Bağrışmalar üzerine gittiğimizde savcıyı kanlar içinde yerde gördük. Silah sesi hiç duymadık. Bu sırada 1’i kadın 2 kişinin kaçtığını gördük” dedi. Saldırının ardından ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Yoğun bakımda

Ağır yaralı halde Ovacık Devlet Hastanesi’ne götürülen Başsavcı Uzun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’dan gelen sağlık bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Duran kalbi helikopterdeki doktorlar tarafından çalıştırılarak yaşama döndürülen Uzun, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde

yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Allahım ölmesin

Saldırı haberini alarak hastaneye gelen Başsavcı Uzun’un eşi Cihan Uzun, “Allahım ne olur ölmesin” diyerek gözyaşları döktü. Uzun’un hemşire olan eşi Cihan Uzun’un Tunceli kent merkezine tayin olduğu ve geçici görevle Ovacık’a atamasının yapıldığı belirtildi. Çocukları 4 yaşındaki Emir Kaan ile 4 aylık Hakan Taner’i sabah komşularına bırakan Cihan Uzun’un tayin işlemlerini yapmak üzere Tunceli’ye gittiği ve saldırı sırasında Ovacık’ta bulunmadığı öğrenildi.