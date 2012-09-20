Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcısı'na saldırı

Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun ilçe merkezinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

20 Eylül 2012 Perşembe 02:40
Tunceli'de Cumhuriyet Başsavcısı'na saldırı

Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun dün, öğle yemeği için korumasız olarak gittiği konutunun kapısında kadın PKK’lı tarafından susturuculu tabancayla başından tek kurşunla vuruldu. Kadın PKK’lı ve gözcülük yapan erkek PKK’lı otomobile binerek kaçtı. Uzun, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun, evinin kapısında kadın bir PKK’lı tarafından susturuculu silahla başından vurularak ağır yaralandı. Başsavcı Uzun, dün saat 12.15 sıralarında öğle tatili nedeniyle adliye binasından çıkıp, korumasız olarak otomobiliyle 150 metre ilerdeki adliye lojmanındaki konutuna gitti. Uzun, 3 katlı ve 6 daireli lojmanın ana kapısından içeri girdiği sırada, merdiven boşluğunda saklanan kadın terörist tarafından susturuculu tabanca ile başından tek kurşunla vuruldu. 

2 PKK’lı kaçtı

Başsavcı Uzun yere düşerken, saldırgan binadan çıkıp caddede kendisini bekleyen gri renkli Doblo marka bir araca binerek kaçtı. Başsavcı Uzun’a ateş eden kadın PKK’lının hiçbir güvenliği bulunmayan binaya önceden girdiği, erkek olan diğer PKK’lının da gözcülük yaptığı ve saldırıdan sonra birlikte aynı araçla kaçtıkları belirtildi. Görgü tanıkları tabanca sesi duymadıklarını belirterek, “Bağrışmalar üzerine gittiğimizde savcıyı kanlar içinde yerde gördük. Silah sesi hiç duymadık. Bu sırada 1’i kadın 2 kişinin kaçtığını gördük” dedi. Saldırının ardından ilçede düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. 

Yoğun bakımda

Ağır yaralı halde Ovacık Devlet Hastanesi’ne götürülen Başsavcı Uzun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’dan gelen sağlık bakanlığı’na ait ambulans helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Duran kalbi helikopterdeki doktorlar tarafından çalıştırılarak yaşama döndürülen Uzun, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde

yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Allahım ölmesin

Saldırı haberini alarak hastaneye gelen Başsavcı Uzun’un eşi Cihan Uzun,  “Allahım ne olur ölmesin” diyerek gözyaşları döktü. Uzun’un hemşire olan eşi Cihan Uzun’un Tunceli kent merkezine tayin olduğu ve geçici görevle Ovacık’a atamasının yapıldığı belirtildi. Çocukları 4 yaşındaki Emir Kaan ile 4 aylık Hakan Taner’i sabah komşularına bırakan Cihan Uzun’un tayin işlemlerini yapmak üzere Tunceli’ye gittiği ve saldırı sırasında Ovacık’ta bulunmadığı öğrenildi.         

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim