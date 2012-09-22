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Tunceli'de 2 karakola saldırı: 1 şehit

Tunceli’de teröristler iki ayrı jandarma karakoluna eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırılarda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

22 Eylül 2012 Cumartesi 22:55
Tunceli'de 2 karakola saldırı: 1 şehit

Tunceli’nin Nazımiye İlçesi’ndeki Şehit Mehmet Jandarma Karakolu ile yaklaşık 2 kilometre yakındaki merkeze bağlı Gökçek Jandarma Karakolu’na PKK'lı teröristlerce eş zamanlı saldırı düzenledi. Yağmurlu ve sisli havada düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

PKK’lıların karakola takviye birliklerin gelmesini engellemek için yola patlayıcı maddelerle tuzaklar kurduğu belirtildi. Her 2 karakol bölgesinde PKK’lılarla çatışmalar sürerken, yağmurun şiddetlenerek etkisini arttırdığı belirtildi.

YAĞMURLU HAVA VA YOĞUN SİSTE GELDİLER

Tunceli’ye 25 kilometre mesafede bulunan Şehit Mehmet Jandarma Karakolu’na kalabalık bir PKK’lı grup saat 21.00 sıralarında 3 ayrı noktadan roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Yağmur ve sisli havada yapılan saldırıda açılan ilk ateşte karakoldaki askerlerden bazılarının yaralandığı belirtildi. Saldırıya askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürerken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yağmur ve sis nedeniyle helikopterlerin uçuş yapamadığı bölgeye giden yollara PKK’lıların karadan yardım gelmesini engellemek için uzaktan kumandalı patlayıcı madde tuzakladıkları belirlendi.

Tunceli ile Nazımiye ilçesi arasında bulunan Şehit Mehmet Jandarma Karakolu’ndaki çatışmalar devam ederken, Nazımiye ilçe merkezinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

VAN'DA 1 POLİS AĞIR YARALI

Öte yanda Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis girişinde nöbet tutan polise silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan polis tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Van İpekyolu Caddesi Üzerinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin içerisine kadar giren silahlı bir kişi, nöbetçi polis memuru Tuncay Akyüz’e arkasından yaklaşıp, kafasına bir el ateş etti. Ağır yaralanan Akyüz yere yığılırken, saldırgan polisin silahını alarak hastaneden kaçtı. 3 aylık bir çocuk babası olduğu belirtilen Tuncay Akyüz yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayın terör saldırısı olduğu, kaçan teröristin yakalanması için de çevrede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

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