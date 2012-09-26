Tunceli sehitlerin isimleri ve memleketleri

Jandarma komando er Ramiz Demir’in Afyonkarahisar merkeze bağlı Köprülü Köyü’nde yas var. Acı haberle yıkılıp gözyaşına boğulan anne Neslihan Demir ile baba İbrahim Demir için iki ambulans evin önünde hazır bekletildi.

Şehit Ramiz Demir’in amcası Mevlüt Erkek, Ramiz, cumartesi günü çıkan çatışmada kolundan hafif yaralanmış. Doktora gidip rapor alacaktı. Sivil araca da rapor almaya gitmek için binmişti. Ama saldırıda şehit oldu dedi. Mevlüt Erkek, yeğeninin terhisine 45 gün kaldığını, vatani görevini tamamladıktan hemen sonra nişanlısıyla evlenmeyi planladığını söyledi.

İÇİME DOĞMUŞTU

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı ile dertleşen şehit babası İbrahim Demir, Cumartesi günü çatışma çıkmıştı. İzmirli Mustafa Akar’ın şehit olduğu çatışmadan sonra oğlumun şehit olacağı da içime doğdu. Rüyamda, cenaze araçlarını eve gelirken gördüm dedi.

ÇAPULCULAR KALLEŞÇE SALDIRDI

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Demir, Ramiz, dağ gibiydi. Saldırıdan 1 saat önce telefonda konuşmuştuk. Akşam da konuşacaktık. Televizyonda saldırı haberini gördüm. Yüreğim yandı. Çapulcular kalleşçe saldırdı diye konuştu.

FUTBOL OYNUYORDU

Şehit jandarma komando er Ramiz Demir’in Afyonkarahisarspor’un altyapısı ve farklı spor kulüplerinde futbol oynadığı, askere gitmeden önce ise Korel Termal Otel’de garsonluk yaptığı belirtildi. Demir’in şehit olması üzerine Korel Termal Otel’in girişine de büyük bir Türk bayrağı asıldı.

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri:

TEKİRDAĞ

Piyade er Kadir Dadaş

Şehit Kadir Dadaş’ın, Çerkezköy ilçesine bağlı Karaağaç beldesindeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi baba Cemal Dadaş’a verdi.

Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, haberin ardından şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin ailesi ile beldedeki evlerin büyük bölümüne Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşi olduğu belirtilen Kadir Dadaş’ın, terhisine 40 gün kaldığı öğrenildi.

MANİSA

Jandarma Er Mümin Koca

Jandarma Er Mümin Koca’nın şehit olduğu haberini, Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi beldesinde ikamet eden babası İsmail, annesi Hafize ve kızkardeşi Mürüvvet Koca’ya sağlık ekibiyle birlikte eve giden Akhisar Kaymakamı Kamil Köten’in verdi.

Öğrenimini Manisa’da tamamlayan Koca’nın, 2011 yılı Kasım ayında askere gittiği, Foça’daki acemilik döneminin ardından, Şubat ayında Tunceli’deki birliğinde şoför olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Şehit Jandarma Er Mümin Koca’nın cenazesinin, bugün Malatya’da düzenlenecek olan törenin ardından memleketi Akselendi’de toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.

DENİZLİ

Jandarma er Fatih Küçükterci’nin (23)

Küçükterci’nin şehit olduğu haberi, Tavas ilçesi Yaka Mahallesi’nde yaşayan annesi Nermin Büyükterci’ye, Tavas Kaymakamı Muhittin Gürel, Garnizon Komutanı Yaşar Oğuz Yılmaz ile Tavas Belediye Başkanı Mehmet Karabay tarafından iletildi. Şehidin evine ve etraftaki evlere Türk bayrakları asıldı.

Askerliğinin bitmesine yaklaşık 1,5 ay kala şehit olan Büyükterci’nin ailesiyle 10 gün önce telefonda görüştüğü, iyi olduğunu belirttiği öğrenildi. 5 kardeş oldukları öğrenilen şehidin babası Tahir Küçükterci’nin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği bildirildi.

Şehit haberini alan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Öte yandan ilçede toplanan bir grup genç, ”Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atarak çarşı meydanına yürüdü.

KAHRAMANMARAŞ

Uzman Çavuş Ahmet Oğul (26)

Uzman Çavuş Oğul’un şehit olduğu haberi Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu beldesinde yaşayan baba Ejder Oğul ve anne Selma Oğul’a, İl Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Galip Erbil ve Kaymakam Tuncay Akkoyun tarafından verildi.

Haberi duyan baba Ejder Oğul, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre sonra fenalaşan baba Oğul, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şehit haberini alan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinden bulundu, mahalleye Türk bayrakları asıldı.

İl Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Erbil, burada yaptığı konuşmada, ”Gelecek kuşaklar için şehitler veriyoruz. Dik durmalı ve metanetli olmalıyız. Bugün Ahmet kardeşimizin başına gelen bu olay bizlerin de başına gelebilir. Vatan sağ olsun” dedi

20 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) 6 yıldır görev yapan Ahmet Oğul’un 20 gün önce hayatını Fatma Oğul’la birleştirdiği ve düğün izninin bitiminde görevine başladığı gün şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin eşi Fatma Oğul’un Beyoğlu’nda yaşayan ailesinin yanında bulunduğu belirtildi.

YOZGAT

Uzman Çavuş Cuma Karadavut

Tunceli merkezine 2 kilometre uzaklıkta askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Cuma Karadavut’un şehit haberi memleketi Yozgat’ın Yenifakılı ilçesine ulaştı. Evli ve biri 9 diğeri 4 yaşında iki kız çocuğu bulunan Uzman Çavuş Karadavut’un şehit olduğunu ilk etapta resmi kaynaklar doğrulamazken, ailesine şehit haberini eşi Melek Karadavut’un bildirdiği ve ailenin Jandarma Karakoluna giderek olayı doğrulatmaya çalıştığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Karadavut’un şehit olduğu haberinin doğrulatılması üzerine Şehidin baba evine bir ambulans gönderildi ve Jandarma personeli eve geldi.

Şehidin evi asker ve vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.