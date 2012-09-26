Tunceli şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen mayınlı saldırıda 6 asker şehit oldu, 1 kişi de hayatını kaybetti. Şehit haberleri, baba evlerine ateş düşürdü.

Cenazeler dün gece geç saatlerde Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu'na alınan cenazeleri askerler içeri taşırken, askerlere ait eşyaların da getirildiği görüldü.

Otopsi işleminin ardından şehit cenazeleri Malatya Askeri Hastanesi'ne gönderilecek.

Şehit askerlerin, Malatya'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ/ UZMAN ÇAVUŞ AHMET OĞUL

Saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Oğul'un 20 gün önce evlendiği ve evlilik izninden döndüğü gün şehit olduğu öğrenildi.

Oğul'un şehit olduğu haberi Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu beldesinde yaşayan baba Ejder Oğul ve anne Selma Oğul'a, İl Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Galip Erbil ve Kaymakam Tuncay Akkoyun tarafından verildi.

Haberi duyan baba Ejder Oğul, gözyaşlarına hakim olamadı. Bir süre sonra fenalaşan baba Oğul, 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şehit haberini alan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinden bulundu, mahalleye Türk bayrakları asıldı.

TSK'da 6 yıldır görev yapan şehit uzmanın 20 gün önce hayatını Fatma Oğul'la birleştirdiği ve düğün izninin bitiminde görevine başladığı gün şehit düştüğü öğrenildi.

Şehidin eşi Fatma Oğul'un Beyoğlu'nda yaşayan ailesinin yanında bulunduğu belirtildi.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA, TEZKERESİNE 1 AY KALA TERÖRE YENİK DÜŞTÜ

AFYON/ JANDARMA KOMANDO ÇAVUŞ RAMİZ DEMİR

Tunceli'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden birinin Afyonkarahisarlı Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir olduğu belirlendi.

Tunceli'de Pkk'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerden birinin Afyonkarahisarlı Jandarma Komando Çavuş Ramiz Demir olduğu belirlendi. Şehidin Köprülü Köyü'ndeki ailesine acı haberi askeri personel sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

3 GÜN ÖNCEKİ SALDIRIDAN YARALI KURTULMUŞTU

Şehit Demir'in 22 Eylül'de Tunceli Şehit Mehmet Jandarma Karakolu'na teröristlerce düzenlenen saldırıda hafif şekilde yaralandığı, tedavi için Elazığ Asker Hastanesi'ne götürülürken Tunceli'de teröristlerce düzenlenen mayınlı saldırıda şehit olduğu öğrenildi.

TEZKERE İÇİNDE, EVLİLİK İÇİN DE GÜN SAYIYORDU

Nişanlı olduğu belirtilen Şehit Ramiz Demir'in tezkeresine 1 ay kaldığı, askerden sonra evleneceği kaydedildi. Ramiz Demir'in 2009 yılında Amatör Lig'de mücadele eden Afyonkarahisarspor'da forma giydiği de belirtildi.

Şehit Ramiz Demir, 'Facebook' sayfasında ise 22 Eylül'de Tunceli'de Pkk'lı teröristlerce karakola düzenlenen saldırıda şehit düşen jandarma komando er 21 yaşındaki Mustafa Akar için başsağlığı mesajı yayınlamıştı. Demir geçen Pazar günü yazdığı mesajda, 'Hain saldırıda şehit düşen kardeşimiz Mustafa'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağolsun' ifadelerine yer vermişti.

TEZKERESİNE 40 GÜN VARDI...

TEKİRDAĞ/ PİYADE ER KADİR DADAŞ

Tunceli'deki hain saldırıda şehit olan 6 askerden birinin Tekirdağlı Piyade Er 21 yaşındaki Kadir Dadaş olduğu belirlendi. Acı haberi alan şehidin ailesi sinir krizleri geçirirken, şehit erin terhisine 40 gün kaldığı öğrenildi.

Tunceli'de sivil plakalı askeri personel taşıyan minibüs ile güvenliğini sağlayan askeri cipin geçişi sırasında, teröristlerin bomba yüklü aracı patlatması sonucu şehit olan Kadir Dadaş'ın Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ne bağlı Karaağaç Beldesi'nde yaşayan ailesine acı haberi Binbaşı Memduh Ceylan, Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel ve Karaağaç Belediye eski Başkanı İsmet Şimşek, beraberlerindeki sağlık ekipleriyle birlikte verdi.



ACILI BABA YIKILDI

Şehit haberini alan baba Cemal Dadaş ve anne Mihriban Dadaş sinir krizi geçirdi. 4 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenilen şehit erin terhisine 40 gün kaldığı belirtildi.

BDP BİNASI KORUMAYA ALINDI

Şehidin baba ocağı ve sokağı Türk bayrakları ile donatılırken, polis olası tepkilere karşı, Bdp Çerkezköy İlçe Teşkilatı önünde güvenlik önlemi aldı.

TERHİSİNE 57 GÜN KALA ŞEHİT OLDU

DENİZLİ / FATİH KÜÇÜKTERCİ

Terhisine 57 gün kala vatani görevini yaptığı Tunceli'de askeri personel taşıyan aracın uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu şehit olan 6 asker 1 sivilden biri Fatih Küçükterci'nin evine kara haber ulaştı.

Şehit haberini, Tavas Kaymakamı Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Mehmet Karabay ve İlçe Jandarma Komutanı, beraberlerindeki sağlık ekibiyle birlikte verdi.

Oğlunun şehit düştüğünü öğrenen anne Nermin Küçükterci, sinir krizi geçirdi. Hazır bulunan sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren anneye müdahale etti.

Bekar olan Fatih Küçükterci'nin babası Tahir Küçükterci'nin 5 yıl önce vefat ettiği öğrenilirken, evin çevresinde toplanan kalabalıkta bulunan bazı kişiler terörü lanetleyip, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Şehit Fatih Küçükterci'nin 5 kardeşi olduğu öğrenildi.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI...

YOZGAT / UZMAN ÇAVUŞ CUMA KARADVUT

Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 6 askerlerden biri olan Uzman Çavuş Cuma Karadvut'un Yozgat'taki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 6 askerlerden biri olan Uzman Çavuş Cuma Karadvut'un Yozgat'taki baba ocağına ateş düştü.

Tunceli merkezine 2 kilometre uzaklıkta askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Cuma Karadavut'un şehit haberi memleketi Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine ulaştı. Evli ve biri 9 diğeri 4 yaşında iki kız çocuğu bulunan Uzman Çavuş Karadavut'un şehit olduğunu ilk etapta resmi kaynaklar doğrulamazken, ailesine şehit haberini eşi Melek Karadavut'un bildirdiği ve ailenin Jandarma Karakoluna giderek olayı doğrulatmaya çalıştığı öğrenildi.

Uzman Çavuş Karadavut'un şehit olduğu haberinin doğrulatılması üzerine Şehidin baba evine bir ambulans gönderildi ve Jandarma personeli eve geldi.

Şehidin evi asker ve vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

ATEŞ MANİSA'YA DÜŞTÜ

MANİSA / JANDARMA ER MÜMİN KOCA

Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 6 askerden birinin Jandarma Er Mümin Koca olduğu belirlendi.

Şehit olan askerlerden 21 yaşındaki Jandarma Er Mümin Koca'nın Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Akselendi beldesinde ikamet ettiği öğrendildi. Sağlık ekibiyle birlikte eve giden Akhisar Kaymakamı Kamil Köten, Akhisar Hava Meydan Hava Konrtol Albay Bülent Keleş, Garnizon Komutanı Vekili Binbaşı Abdulvahap Fırat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üstteğmen Seyfettin Güler, Akselendi Belediye Başkanı İrfan Karahan, Koca ailesine acı haberi verdi.

Haberi alan anne Hafize Koca sinir krizleri geçirirken, baba İsmail Koca, gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit askerin dedesi Mümin Koca ise fenalaşarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehit haberini alan mahalle sakinleri aileye taziye ziyaretinden bulundu, mahalleye Türk bayrakları asıldı. 11 aylık asker olduğu öğrenilen Koca'nın, Mürivet Koca adın da bir kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Bekar olduğu öğrenilen Mümin Koca'nın bir seyahat firmasında muavinlik yaptığı belirtildi.

KIZI ÖLDÜ DAMADI YARALANDI

FADİME -ALİ ACAR/ TUNCELİ

Tunceli’deki patlamada hayatını kaybeden sivil ve yaralanan eşinin kimlikleri belirlendi.

Tunceli’de meydana gelen patlamada kızı Fadime Acar’ın hayatını kaybettiğini, damadı Ali Acar’ın ise yaralandığını söyleyen Ani Yüksel, yaralı damadının getirileceğini öğrendiği Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezi’ne geldi.

Yüksel, kızı ve damadının patlama sırasında bölgede yürüyüş yaptıklarını öğrendiğini, kızının hayatını kaybettiğini, damadının ise yaralandığını ifade etti.