Bursaspor'la 3 yıllık anlaşma sağlayan milli futbolcu Tuncay Şanlı, sağlık kontrolünden geçti.
Önceki gün Bursaspor Başkanı İbrahim Yazıcı ile el sıkışarak Yeşil-Beyazlı takımla anlaşan yetenekli futbolcu, sabah saatlerinde hastaneye geldi. Burada sağlık kontrolünden geçen Tuncay Şanlı'nın kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.
Tuncay, Fenerbahçe'de sözleşmesi bitince yeniden anlaşmamış, İngiltere'nin Middlesbrough takımına transfer olmuştu. Daha sonra Stoke City, Wolsfburg ve Bolton takımlarında oynayan yetenekli oyuncu, Türkiye'ye dönme kararı almıştı. Eskişehirspor ile görüştüğü iddia edilen Tuncay, Bursaspor'a 3 yıllık imza attı.