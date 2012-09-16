Tuncay Şanlı geri döndü

Milli futbolcu Tuncay Şanlı, Avrupa kariyerinden sonra yeniden Süper Lig'de sahaya çıktı.





Middlesbrough, Stoke City, Wolfsburg ve Bolton takımlarında forma giydikten sonra Bursaspor'a transfer olan Tuncay, K.Karabükspor karşısında 4 senelik hasrete son vererek bir Süper Lig maçında forma giydi.





Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 61.dakikasında Ozan İpek'in yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu, henüz bekleneni veremese de Bursasporlu futbolseverler tarafından uzun süre alkışlandı.





2002-2007 yılları arasında 5 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen Tuncay, Sarı-Lacivertli forma ile Süper Lig'de 3 kez şampiyonluk yaşamıştı.





Tuncay, 26 Mayıs 2007'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü maçıyla Süper Lig'e veda etmişti. Başarılı oyuncu, 13 Mayıs 2007'de İzmir'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ise Süper Lig'de son kez gol sevinci yaşamıştı.



