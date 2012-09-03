Tuncay resmen Bursaspor’da

Sakaryaspor'dan sonra transfer olduğu Fenerbahçe'de başarılı bir kariyere imza atan Tuncay Şanlı, sözleşmesi bittikten sonra İngiltere'nin Middlesbrough takımına imza atmıştı. Milli futbolcu daha sonra sırasıyla Stoke City, Wolsfburg ve Bolton takımlarından sonra sözleşmesini eline almış, Eskişehirspor'la görüştüğü öne sürülmüştü. Ancak dün Galatasaray maçı sonrası başlayan ve bugün de akşam saatlerine kadar süren görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Tuncay Şanlı, Bursapor ile 3 yıllığına resmen anlaşırken, başkan İbrahim Yazıcı ile el sıkışırken de görüntülendi.