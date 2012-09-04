Tuncay, Cris,Meıreles, Süper Lig'de

TUNCAY ŞANLI BURSASPOR

UEFA Avrupa Ligi'nden şok bir şekilde elenerek taraftarını üzen Bursaspor, Milli oyuncu Tuncay Şanlı'yla anlaştı.

Son olarak İngiltere'nin Bolton Wanderers takımında kiralık olarak forma giyen Tuncay Şanlı, 5 yıllık Avrupa kariyerinden sonra Türkiye'ye geri dönmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Wolfsburg'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun da Bursaspor'da oynamaya sıcak bakarak transferi kolaylaştırdığı öğrenildi.

SAKARYASPOR'DA PARLADI

Sakaryaspor'da dikkatleri üzerine çeken ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tuncay Şanlı, 5 yıl forma giydiği sarı lacivertli takımda kaptanlığa kadar yükselmişti. 2007'de Middlesbrough'a transfer olan yetenekli oyuncu, ardından sırasıyla Stoke City, Wolfsburg ve kiralık olarak Bolton'da oynamıştı

CRİS GALATASARAY

Galatasaray aradığı stoperi buldu: Cristiano Marques Gomes... Bilinen adıyla Cris.. İşte detaylar...

Fransız ekibi Lyon'la sözleşmesi 2013 Haziran'da sona erecek olan 35 yaşındaki stoperle anlaşma sağladı.

Aslan akşam saatlerinde Toure, Chivu ve Rolando da yaşanan yürüzler üzerine sarı-kırmızılılar iki aday arasında kaldı. Bunlardan Wolfsburg forması giyen 23 yaşındaki Kjaer'den, Teknik Direktör Fatih Terim'in "Daha deneyimli ve tecrübeli bir oyuncu lazım" demesi üzerine vazgeçildi. Terim, Lyon'un 35 yaşındaki sambacısı Cris'i tecrübeli nedeniyle tercih etti.

VE RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ, KAP'a gönderdiği açıklamada; Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro sabit transfer ücreti ve 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncuya 1.250.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi, 2012-2013 sezonunda en az 25 resmi maçta ilk 11'de yer alması durumunda aynı şartlarda 1 sezon daha uzatılacaktır."