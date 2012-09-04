Tuncay, Cris,Meıreles, Süper Lig'de

TUNCAY ŞANLI BURSASPOR
UEFA Avrupa Ligi'nden şok bir şekilde elenerek taraftarını üzen Bursaspor, Milli oyuncu Tuncay Şanlı'yla anlaştı.
Son olarak İngiltere'nin Bolton Wanderers takımında kiralık olarak forma giyen Tuncay Şanlı, 5 yıllık Avrupa kariyerinden sonra Türkiye'ye geri dönmüş oldu.
Aslan akşam saatlerinde Toure, Chivu ve Rolando da yaşanan yürüzler üzerine sarı-kırmızılılar iki aday arasında kaldı. Bunlardan Wolfsburg forması giyen 23 yaşındaki Kjaer'den, Teknik Direktör Fatih Terim'in "Daha deneyimli ve tecrübeli bir oyuncu lazım" demesi üzerine vazgeçildi. Terim, Lyon'un 35 yaşındaki sambacısı Cris'i tecrübeli nedeniyle tercih etti.
VE RESMİ AÇIKLAMA
Galatasaray Sportif AŞ, KAP'a gönderdiği açıklamada; Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılılar oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro sabit transfer ücreti ve 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncuya 1.250.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi, 2012-2013 sezonunda en az 25 resmi maçta ilk 11'de yer alması durumunda aynı şartlarda 1 sezon daha uzatılacaktır."
Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'e gitmesinden sonra orta sahada oluşan boşluğu bu hamleyle doldurdu. Fenerbahçe, bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelen Raul Meireles ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
TÜRKİYE'YE GOL ATMIŞTI
29 yaşındaki Raul Meireles, Porto'da parlamış; bu performansı sonrası Liverpool'a transfer olmuştu. Ardından da 2011'de Chelsea'ye gitmişti. Londra ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli, EURO 2008'de A Milli Takımımız'a gol atmıştı.
'DÖVMECİ' MEİRELES
Fenerbahçe'nin yeni transferi Raul Meireles ve eşi Ivone tam bir dövme tutkunu... Sarı-Lacivertlilerin Chelsea'den transfer ettiği Meireles vücudundaki dövmelerle dikkat çekiyor. İşte Meireles ve eşinin dövmeleri...