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Tuncay, Cris,Meıreles, Süper Lig'de

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Bursaspor,Galatasaray ve Fenerbahçe son trasferlerini yaptılar işte o trasferler

04 Eylül 2012 Salı 10:01
Tuncay, Cris,Meıreles, Süper Lig'de

TUNCAY ŞANLI      BURSASPOR 

UEFA Avrupa Ligi'nden şok bir şekilde elenerek taraftarını üzen Bursaspor, Milli oyuncu Tuncay Şanlı'yla anlaştı.

Son olarak İngiltere'nin Bolton Wanderers takımında kiralık olarak forma giyen Tuncay Şanlı, 5 yıllık Avrupa kariyerinden sonra Türkiye'ye geri dönmüş oldu.

Geçtiğimiz sezon sonunda Wolfsburg'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncunun da Bursaspor'da oynamaya sıcak bakarak  transferi kolaylaştırdığı öğrenildi.
 
SAKARYASPOR'DA PARLADI
 
Sakaryaspor'da dikkatleri üzerine çeken ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tuncay Şanlı, 5 yıl forma giydiği sarı lacivertli takımda kaptanlığa kadar yükselmişti. 2007'de Middlesbrough'a transfer olan yetenekli oyuncu, ardından sırasıyla Stoke City, Wolfsburg ve kiralık olarak Bolton'da oynamıştı
 
 
 
CRİS    GALATASARAY 
 
Galatasaray aradığı stoperi buldu: Cristiano Marques Gomes... Bilinen adıyla Cris.. İşte detaylar...
 
Fransız ekibi Lyon'la sözleşmesi 2013 Haziran'da sona erecek olan 35 yaşındaki stoperle anlaşma sağladı.

Aslan akşam saatlerinde Toure, Chivu ve Rolando da yaşanan yürüzler üzerine sarı-kırmızılılar iki aday arasında kaldı. Bunlardan Wolfsburg forması giyen 23 yaşındaki Kjaer'den, Teknik Direktör Fatih Terim'in "Daha deneyimli ve tecrübeli bir oyuncu lazım" demesi üzerine vazgeçildi. Terim, Lyon'un 35 yaşındaki sambacısı Cris'i tecrübeli nedeniyle tercih etti. 

VE RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ, KAP'a gönderdiği açıklamada; Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar oyuncuya 1 milyon 250 bin Euro sabit transfer ücreti ve 10 bin Euro maç başı ücreti ödeyecek.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;
"Olympique Lyonnais oyuncularından Cristiano Marques Gomes'le 2012-2013 futbol sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncuya 1.250.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti ödenecektir. Oyuncunun sözleşmesi, 2012-2013 sezonunda en az 25 resmi maçta ilk 11'de yer alması durumunda aynı şartlarda 1 sezon daha uzatılacaktır."

 
RAUL MEIRELES   FENERBAHÇE
 
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Chelsea'nin Portekizli orta saha oyuncusu Raul Meireles ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli ekip, Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'e gitmesinden sonra orta sahada oluşan boşluğu bu hamleyle doldurdu. Fenerbahçe, bugün saat 14.30'da İstanbul'a gelen Raul Meireles ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TÜRKİYE'YE GOL ATMIŞTI
29 yaşındaki Raul Meireles, Porto'da parlamış; bu performansı sonrası Liverpool'a transfer olmuştu. Ardından da 2011'de Chelsea'ye gitmişti. Londra ekibinin formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Portekizli, EURO 2008'de A Milli Takımımız'a gol atmıştı.

'DÖVMECİ' MEİRELES
Fenerbahçe'nin yeni transferi Raul Meireles ve eşi Ivone tam bir dövme tutkunu... Sarı-Lacivertlilerin Chelsea'den transfer ettiği Meireles vücudundaki dövmelerle dikkat çekiyor. İşte Meireles ve eşinin dövmeleri...

 

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